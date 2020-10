Patricia Sosa se mostró feliz de la vida de ser parte de MasterChef Celebrity. Así como fue dispuesta a mostrar sus habilidades culinarias en el programa, también tuvo ganas de abrir su corazón y acercarse más a sus seguidores. En la edición emitida en la noche del martes, la reconocida cantante se animó a contar la mística razón por la cual dejó de comer carne ya hace varios años.

En la noche de este último martes, Telefe emitió la primera participación de Sosa en el reality gastronómico. El mismo presentó todo un desafío para la artista, ya que tuvo que cocinar con productos de origen animal. Sin embargo, al momento de seleccionar los ingredientes a ciegas para preparar una receta, ella no se inmutó en ningún momento y sabía lo que estaba por preparar en su plato.

“Tenés que caminar con tu plato y ves a tres personas que no se mueven, que están duras mirándote fijo”, reconoció a la hora de enfrentar cara a cara a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. A la hora de la presentación, ella denominó su elaboración como «mollejas vírgenes». Entonces explicó que la elección del título para su plato tenía que ver con que jamás las había probado.

“Es todo a ojo”, explicó la cantante en un segmento editado del programa. “¿Como las cocinaste?’”, le preguntó entonces Betular con su tenedor en mano. “Con vino blanco. Le hice un colchoncito primero de aceite de oliva, después un colchoncito de cebollas hasta que se doraron”, contó la participante. A su turno, de Santis le pidió que le contara el motivo por el que había decidido hacerse vegetariana. “¿Te cuento la verdad o más o menos?», le consultó Patricia Sosa.

“Un día subí a un cerro muy alto. Fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano», comenzó su relato y atrapó a todos. «Pero cuando bajaba de la montaña, una montaña muy alta, la bruma me tapa de aquí para abajo», dijo señalándose de la cintura para abajo. Y era muy difícil bajar, muy difícil. Entonces pensé: ‘¡Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer!’ Y en eso, una luz se puso en el camino y nos guió hasta la salida”, aseguró. «La señora contactada se dio vuelta y me dijo: ‘Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía’. Y no comí nunca más”, concluyó la cantante.