En una imagen que esperemos que se repita en todas las casas argentinas en el corto plazo, Oriana Sabatini se reencontró con su familia y lo compartió con un emotivo video. Sucede que la modelo y cantante decidió volver a la Argentina junto a su novio Paulo Dybala. Para ello, ella decidió sorprender a sus padres, Catherine Fulop y Ova Sabatini, que la esperaban unos días más adelante en la semana.

“Después de diez meses volvimos a casa”, escribió en su cuenta oficial de Instagram la joven de 24 años. Junto a su pareja, ella atravesó el coronavirus con algún que otro inconveniente en Turín. “Ante cualquier duda sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de quince días. Y llené todos los formularios y permisos para poder viajar y llegar a mi casa”, dijo para advertir a sus seguidores antes de que las críticas lleguen.

En su posteo se puede ver un video de casi cuatro minutos en el que se reencuentra con sus padres, su hermana Tiziana y con sus perros. La venezolana también lo compartió y escribió: “Que emoción después de diez meses abrazarte. Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo. Bienvenida a casa…», dijo y aclaró cómo llegó al país.

El video comienza con Oriana golpeando la puerta de su casa y una Fulop sorprendida al abrir. “¿Qué hacés acá?”, pregunta la madre que se abraza con su hija, mientras la reta: “Nos engañaste estúpida”. Luego la cantante ingresa a la casa y la recorre hasta llegar a la habitación donde se encuentra su padre, para esconderse y asustarlo. Sorprendido ante la feliz noticia, él la abraza, mientras Catherine ríe.

Finalmente llegó la hora de saludar a su hermana menor, Tiziana, que al momento de la llegada de Oriana estaba durmiendo. Sin dudarlo, la novia de Dybala ingresó al cuarto y se tiró en la cama para despertarla y saludarla. El video fue reproducido más de un millón y medio de veces. Oriana Sabatini cuenta con una legión de más 5,2 millones de seguidores sólo en su cuenta de Instagram.