Vicky Xipolitakis rápidamente se transformó en la favorita del público en Masterchef Celebrity. Su frescura y sus ocurrencias la llevaron a ser una de las famosas más comentadas del certamen. Ya el primer día hizo reír a todos cuando en el mercadito confundió un nabo con una lengua de vaca. Luego, en el segundo, dejó atónitos a todos cuando se cambió de ropa en un segundo a la hora de cocinar.

En la noche de este último miércoles, La Griega dejó a todos con la boca abierta después de la presentación de su segundo plato. En esta ocasión, la consigna que dejó el conductor Santiago del Moro se trataba de escoger los ingredientes a partir de una cinta similar a las que se usa en los aeropuertos para las valijas. Igualmente, sólo podían tomar siete productos para la elaboración de su plato.

Llegado el momento de enfrentar al jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, Vicky Xipolitakis presentó un cerdo envuelto acompañado de brócoli. “Soñé con este plato, es como que volé. Me sentí una chef hoy”, se animó a decir, mientras los especialistas se reían de las nuevas ocurrencias de la modelo, a quien le tiraron flores tras su receta.

“Vicky, quiero que sepas o que entiendas que nosotros lo único que vemos de vos o la mayor parte, es tu pose. Esa energía tenés que dedicársela a los detalles. Porque tenés un buen ADN de cocinera. Limpiás, sos ordenada… Vas eléctrica, agarrás lo que sea y lo tirás ahí, como en esta prueba, que te tirás a la pileta. Y lográs cosas espectaculares. Con más detalle sobre esto, atento”, dijo Donato a la hora de dar la devolución.

“¿Te emocionaste, Vicky?”, le preguntó entonces Del Moro. “Sí. Es muy duro para mí estar acá. Estoy en un año que estoy muy golpeada. Pero, por mi forma de ser, siempre sigo con una sonrisa y adelante. Y que me esté saliendo un poquito bien, con tres monstruos por lo que son profesionalmente, porque son todos lindos, adelante mío y me feliciten, la verdad que me recontra emociona”, señaló la participante a pura lágrima. “Quiero traer a este gran lugar alegría, pero no pude contener la sensibilidad”, dijo después mirando a cámara.