Agustín Sierra y Rocío Igarzabal quisieron apelar a la nostalgia interpretando una canción de Casi Ángeles. Los ex teen angels eligieron “Miedo a perderte” para la gala de trío del Cantando 2020; su compañera extra fue Ibal Comedi. Si bien la serie es uno de los mayores éxitos en lo que respecta a series adolescentes argentinas, el jurado no se conmovió. El puntaje que recibieron fue bajo, pero Cachete no se fue con las manos vacías y recibió un picante cumplido de Moria Casán.

La primera en romper con la ilusión de los participantes fue Nacha Guevara. «Si hubo emoción, yo no la sentí. Una cosa es la emoción que uno siente personalmente, y otra la que uno puede transmitir. No me pasó nada. Si se van a emocionar, úsenlo; si no, vayan a tomar una cerveza. No me gustó. Agustín empezó bien, pero después se perdió», expresó la ex actriz. El voto que dio es el secreto, pero su opinión adelantó que no será alto.

Luego llegó el turno de la princesita, quien halagó a los jóvenes antes de dar su criticar. «A esta pareja le tengo mucho cariño. Rochi me encanta, tenés carisma, ángel, pero la nota no tiene que ver con vos. Agustín quedó expuesto, pero subo un punto porque no lo escondieron detrás de un coro como hicieron con otros que tampoco cantan. A Inbal te sentí cómoda hasta ahí», dijo Karina y les dio un 5.

El penúltimo voto fue el de Oscar Mediavilla. El músico fue contundente. «El tema es que cuando dieron Casi Ángeles yo estaba en Australia. Puedo decir qué me pasó y cómo cantaron. Se movieron bien, me pareció que Agustín arrancó bien, con una tonalidad más baja, y las chicas estuvieron bien. En el segundo tema empezaron a derrapar», les dijo y luego les mostró el número que no los ayuda mucho: un seis.

Finalmente, le tocó a Moria Casán dar su devolución. La diva fue dura, pero no dejó pasar la oportunidad para halagar a Agustín. «Los angelitos se han transformado en diablillos y han hecho una performance muy precaria. Yo no consumí Casi Ángeles porque estaba ocupada en otras cosas. No me pasó nada «. La one agregó: “Perdónenme, y no soy para nada vulgar, pero hay que decir las cosas. Lo más revelador fue tu pantalón, mi amor. Es muy revelador”.

«¿Suma un punto eso?», preguntó Ángel De Brito ante el atrevido comentario de la jurado. «No sé si suma, pero fue tan aburrido, una cosa infantil… No es que me distraje ahí, porque no tengo ese tipo de onanismo, porque estoy mucho más allá… Pero no me gustó. Fue algo infantil, fueron unos guachitos que intentaban encontrar su lugar en el mundo», dilapidó la exvedette y los fulminó con un 4.