En uno de los momentos más difíciles del país, tanto a nivel social como económico, estrenó Mamushka en El Trece. La emisión del programa inició en junio, cuando en la Argentina la pandemia y el conflicto social daban sus primeros asomos. Pese al complicado contexto, el canal decidió seguir adelante con la transmisión. Sin embargo, el éxito no fue el esperado y, cuatro meses después, sufrió una modificación que disgustó a Mariana Fabianni.

Mamushka era emitido desde las 18.45, horario clave en término de audiencia. No obstante, por problemas de raiting, el Trece decidió adelantar su comienzo a las 17 horas. El cambio hizo explotar de bronca a su conductora, quien hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. Días atrás, la presentadora había celebrado con alegría los 60 años de trayectoria del canal.

«Estamos felices y agradecidos de superar las expectativas y números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión y para entretener a la sociedad. Gracias por acompañarnos todas las tardes y por devolvernos el amor con el que hacemos cada programa. Hoy promediar más de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo», comenzó diciendo Mariana Fabianni.

«Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo… poniéndole todo el esfuerzo y trabajo porque así me enseñaron que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza. ¡Gracias por estar siempre ahí! Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo… los quiero», finalizó la conductora. El enojo surge porque, según sostiene, el programa cumplió con lo exigido, pero aun así la productora no quedó conforme.

Pocos días atrás, antes del conflicto, la mediática había festejado un nuevo aniversario de El Trece. «Empecé en este canal hace 26 años y en cada proyecto fui feliz. Di mis primeros pasos en la actuación y en la conducción. Me tocó compartir las mañanas, las tardes y también las noches… Aquí me formé, hice amigos y me siento en casa. ¡Felices 60 años a este canal maravilloso y a su gente que lo hace tan especial!», escribió en aquella ocasión.