Pamela David fue invitada de anoche de Polémica en el Bar, donde dio su opinión acerca de un tema muy sensible para la soceidad. Bajo la conducción de Mariano Iúdica, los presentes dialogaron sobre la maternidad y pusieron el foco en las madres solteras. La modelo se mostró empática con las mujeres que crían a un hijo sola. En la mesa también estaba Luciana Salazar, quien tuvo a una hija por subrogación de vientre.

El doctor Adrián Cormillot también estaba presente en el programa. Allí, el profesional mencionó un informe de Universidad de Tanzania que sostenía que los hijos de las mujeres solteras o con distintas pareja tenían «mejores índices de bienestar». Según el estudio, la calidad de vida de esos niños es superior a la de los chicos que crecen con su madre y su padre junto, conviviendo en la misma casa.

El tema generó debate entre las mujeres. La primera en opinar fue Luisa Albinoni, quien es madre adoptiva de una niña. «Lo monoparental se llama así ahora, pero madres solteras hubo siempre. Se cambia el término según la sociedad que nos toque vivir», dijo la actriz. No obstante, antes de ceder la palabra aclaró: «Y no es fácil ser padre y madre». La vedette perdió un hijo a los 19 años y, años después, decidió adoptar a su hija Verónica.

Por su parte, Pamela David opinó: «Me parece que el estudio del doctor tiene que ver con una cosa cultural. Porque la mujer que se quedaba sola criando un hijo, y hay muchas mujeres que nos están mirando ahora que la pelearon difícil, no desearon criarlo solas. ¡Pero hubo alguien que se rajó!». Para afirmar su postura, la modelo agregó: «No es la misma expectativa la de una mujer que hoy decide ser madre sola desde lo emocional».

Teniendo en cuenta lo complicado de la maternidad y solidarizándose con las mujeres que deben encargarse de la crianza de un hijo solas porque el padre no se hace cargo, Pamela manifestó: «Y, volviendo al tema de que los hijos son felices cuando la madre está feliz: hijos felices, madres felices. Pero muchas mujeres deben decir: ‘¿Sabés lo difícil que es ser madre sola cuando no es por elección?’».

«Yo lo elegí . No sé si es lo que hubiese esperado, yo tal vez me imaginaba otra cosa en mi vida», empezó a decir Luciana Salazar; la modelo tuvo una hija por subrogación de vientre. No voy a entrar en detalle por una cuestión de mi privacidad. «Pero fue lo que tuve que hacer para cumplir mi sueño de ser madre. La garra que yo puse es porque para mí era mucho más importante mi deseo de ser mamá, que la forma en cómo tenía que venir», cerró Luli.