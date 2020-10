El Cantando 2020 tiene dos nuevos nominados: Mica Viciconte y Alito Gallo competirán contra Agustín Sierra e Inbal Comedi. El público es el encargado de decidir quiénes se quedan en el certamen. Las parejas no pudieron vencer en el duelo, última oportunidad para no ir al llamado telefónico. Como el jurado no decidió salvarlos, ahora quedarán a merced de la audiencia y deberán esperar al próximo lunes para conocer el resultado de la votación.

Laurita Fernández y Ángel de Brito dieron a conocer los votos secretos de Nacha Guevara durante la gala de tríos. Cuando los conductores les agregaron los respectivos puntajes a los que había obtenido competidores, las cuatro parejas que quedaron sentenciadas fueron Agustín Sierra e Inbal Comedi, Paula Trapani y Augusto Buccafusco, Mica Viciconte y Alito Gallo y Alex Caniggia y Melina De Piano.

Los nominados tuvieron que volver a cantar los temas que habían elegido en el duelo. La interpretación de Alex Caniggia y Melina De Piano conformó a los cuatro jurados. Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán decidieron que debía ser la pareja salvada por ellos y les dieron su apoyo. Por lo que Caniggia y De Piano continúan una semana más en el Cantando.

En tanto, los integrantes del BAR. Es decir, Lourdes Sánchez, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano, consideraron que quienes merecían salvarse de la instancia de línea telefónica eran Paula Trapani y Augusto Buccafusco. Por lo tanto, Mica Viciconte y Alito Gallo se medirán en la próxima eliminación contra Agustín Sierra e Inbal Comedi. El público del programa de El Trece le dará una nueva oportunidad a su favorita.

Quienes quieran votar para que una pareja continúe en el certamen deben hacer en Eltrecetv.com. El lunes será la gala de eliminación en la que dos participantes deberán abandonar definitivamente el Cantando 2020, mientras que los otros tendrán la chance de seguir compitiendo. La semana próxima iniciará una nueva temática para las canciones, que será Homenajes.