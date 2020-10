Alex Caniggia asistió a la gala de tríos del Cantando 2020 junto con su pareja de canto, Melisa del Piano y el imitador Roberto Peña. Antes de iniciar su performance, Peña y Caniggia, vestidos exactamente igual, realizaron un show y se llevaron aplausos y carcajadas. No obstante, las risas se terminaron con la calificación del jurado y el momento más tenso de la noche: la pelea del mediático con Lourdes Sánchez.

Alex tuvo que hacerse el test de hisopado de coronavirus para poder asistir al Cantando, ya que su hermana, Charlotte Caniggia, había dado positivo al test. Sin embargo, pese a ser un contacto estrecho de ella, su resultado fue negativo. Con la certeza de no estar enfermo, el hijo del famoso futbolista pudo estar presente en el certamen. Junto con su equipo, interpretó «Cosas de la vida» de Eros Ramazotti.

La devolución parecía ser positiva cuando Nacha Guevara, antes de dar su voto secreto, los halagó diciendo: «Hicieron un show. Estuvo muy bien, me gustó la energía que tienen y cómo se llevaron durante toda la canción». Mientras que Karina La Princesita también se mostró conforme y les dio un 7. “No ponía dos pesos por vos, y sin embargo nos haces reír y lo que haces está bien. Me gustó mucho», le dijo la cantante al mediático.

La noche comenzó a complicarse para los concursantes cuando Oscar Mediavilla dio a conocer su baja calificación. El músico rescató que “hay cosas peores” y les puso un 5. Por su parte, Moria Casán decidió colocarles la misma puntuación que Mediavilla, solo felicitándolos por hacerla reír. La tensión inició cuando llegó el momento del BAR, integrado anoche por Lourdes Sánchez, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano.

Unas semanas atrás, Alex Caniggia no quiso darle una entrevista a Los Ángeles de la Mañana porque, según es, es un programa “pedorro”. Lourdes Sánchez, ahora conductora de La Previa del Show, fue panelista en LAM y aparentemente se disgustó con el comentario. Al momento de su devolución, la modelo le dijo: “Ahora me queda claro lo que es pedorro, y lo que hiciste hoy me parece bastante pedorro”.

“Ah, porque usted trabaja en un programa “barat”, ¿o qué? ¿por qué estás dolida?”, le respondió el participante. A lo que Lourdes retrucó: “Cero dolida. Para vos será barat, para mí es lo mejor del mundo. Y lo que vos hiciste acá es una pedorrada”. Rápidamente, Caniggia contestó: “Para mí pedorrada son los programas barats. No es mi culpa si trabajás en un programa barat, ya tú sabes. Ángel de Brito tuvo que intervenir para cortar el conflicto.