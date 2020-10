En la noche del domingo, Masterchef Celebrity terminó su primera semana con la primera gala de eliminación. Ignacio Sureda se fue del nuevo reality de Telefe que lidera en audiencia desde su estreno; había competido contra otros cinco concursantes sentenciados. Los jurados que decidieron que el actor finalice su participación en el programa no lo hicieron por su plato. Fue un error que Nacho cometió el que lo condenó.

El menú que los famosos debían preparar era sencillo: fideos con salsa. A pesar de la simplicidad de la comida, varios participantes presentaron complicaciones. La noche inició tensa cuando el primero en ser examinado fue el plato de Claudio Omar García. El exfutbolista no conformó a los jurados y fue criticado. Luego llegó el turno del Polaco, quien tampoco se lució con la salsa que decidió hacer.

Las mujeres nominadas fueron las que mejores comentarios recibieron por sus comidas. Analía Franchín, Belu Lucius y Rocío Marengo fueron halagadas por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Mientras que Roberto Moldavsky e Ignacio Sureda se llevaron la peor parte en las devoluciones. Inclusive, el jurado decidió dejarlos a ellos dos para el final. Uno de los dos tenía que abandonar el reality y el elegido fue el actor del marginal.

Nacho preparó un fetuccini con poca salsa, que parecía ser el problema más importante que debía afrontar. Donato remarcó la escasa cantidad de salsa. Mientras que Damián apuntó contra la mala presentación del plato y la sequedad de los fideos. No eran tan malas las evaluaciones hasta que Betular expresó las palabras fulminantes: “Cometiste un error imperdonable”, le dijo. A lo que agregó: “Agarraste los fideos con las manos”.

Moldavsky y el actor quedaron cara a cara al final, hasta que Donato anunció que el eliminado era Ignacio. Tras recibir la noticia, al integrante del elenco de El Marginal se le empañaron los ojos. “Puse mi amor, todo mi empeño, la verdad que no me lo esperaba, me sentí un poco angustiado y triste”, dijo el primer concursante en irse del programa. “Seguiré dedicándome a la actuación y al automovilismo”, cerró Sureda y se fue saludando a sus excompañeros.