José María Listorti dio positivo al test de Covid-19. El domingo recibió el resultado de su hisopado que indicó que efectivamente tiene coronavirus. El conductor de televisión tenía fiebre, uno de los principales síntomas de la enfermedad, por lo que decidió someterse a la prueba. Como había estado trabajando, sus compañeros de Hay Que Ver tuvieron que aislarse y esperar a que el martes le hagan los respectivos test.

En Los Ángeles del Mañana, Ángel de Brito informó la triste noticia y le deseó una pronta recuperación al humorista. Actualmente, Listorti está trabando en Hay Que Ver, junto a Denise Dumas, quien también tiene coronavirus. Los conductores y todo el elenco del programa están aislados desde que supieron del contagio. Aún no se sabe quién reemplazará al equipo de Canal 9 para continuar con la emisión del programa.

Ángel de Brito comentó que, aunque Listorti presentó una elevada fiebre, ya no tiene síntomas. Su esposa, que está enfrentando una recuperación por una lesión, está cumpliendo junto a él el respectivo aislamiento para evitar la diseminación del virus. Casi dos semanas atrás, el esposo de Denise Dumas también dio positivo al test y, tiempo después, ella empezó a presentar dificultades para respirar.

La mediática fue diagnosticada con Covid-19, al igual que su marido. “El lunes a la noche me dijo que no se sentía bien. Tuvo fiebre toda la madrugada y el martes le hicieron el hisopado que dio positivo. A él le duele todo, está con mucha fiebre también, esos son sus síntomas. Y yo ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua, ahí me empecé a sentir mal”, le había contado Dumas a su compañero en una videollamada.

“No siento ningún olor, ni ningún gustó”, lamentó la conductora. A lo que añadió: “Al tener el positivo de él se da por descontado que todos nosotros que vivimos con él somos positivos también. Si quiero me puedo hacer el hisopado, pero yo no tengo ninguna duda, es un síntoma muy claro del covid la pérdida de gusto y olfato. Además me siento morir de lo mal que estoy, ayer no me podía levantar del cansancio”, relató en aquella ocasión.