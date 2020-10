Pablo Rago no finalizó el 2019 de la mejor forma. Cuando el año estaba finalizando fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal ante la Justicia. El actor atravesó dos meses difíciles hasta que los jueces del caso decidieron su sobreseimiento. Meses después, reveló cómo afrontó aquel tiempo y también reveló lo que sintió cuando le anunciaron la decisión de la justicia. Además, dio detalles sobre su vida amorosa.

El actor cuenta que desde que Érica Basile lo denunció penalmente recibió mucho apoyo de sus fans. El 20 de febrero fue informado que las pericias psicológicas no mostraron que hubo abuso sexual. Casi un mes después, el juez dictó el sobreseimiento de Pablo Rago. El 16 de marzo el actor estaba con su madre vacacionando cuando recibió la buena noticia. En ese momento, asegura, la gente que lo conocía celebró con él.

“Cuando salió la resolución del juez, estábamos con mi mamá en la playa. Nos habíamos ido 15 días y la pasamos súper bien, nos divertimos muchísimo, tomamos sol, disfrutamos mucho de la playa. Nos lloramos todo», relató el actor. Asimismo, destacó el cariño que recibió en aquel duro momento. «Algo muy lindo que pasó fue que cuando llegamos a San Clemente la gente me expresaba un cariño ahí en la playa”, agregó.

«Fue muy emocionante y ahora que lo estoy recordando me emociona de vuelta porque yo sé que la gente me tiene afecto y son muchos años entre intérprete y espectadores», recordó el artista. A lo que añadió: ““Parecían todos familiares míos. Con un cariño, con todos diciéndome ‘yo sabía’. La gente intuía que era algo falso”. A su vez, destacó que su madre no estaba acostumbrada a ver a su hijo con sus fans y esa vez lo experimentó.

Acerca de su presente amoroso, el actor contó que actualmente está en pareja con una mujer 20 años menor que él. Mientras que Pablo Rago tiene 48 años, su novia cumplió 27 hace poco tiempo. Además, señaló que tiene un hijo de seis años. “La llevamos muy bien desde el principio. Es una chica súper centrada, tranquila”, dijo. No obstante, lamentó la preocupación que ella atraviesa por no tener trabajo desde marzo.