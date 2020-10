Tras presentar fiebre el fin el sábado, José María Listorti decidió someterse al hisopado para saber si tenía coronavirus. La temperatura elevada es uno de los síntomas más específicos de la enfermedad. El lunes, el conductor de televisión recibió la peor noticia: el resultado es positivo. Hasta ahora no ha tenido grandes complicaciones y lleva la infección sin tener contacto con nadie de su propia casa.

En una entrevista con su compañera Denise Dumas en Hay Que Ver, programa que él también conduce, contó como atraviesa la enfermedad. «Nuestro plan dio resultado: si uno se contagia, queda el otro. Con José somos como un matrimonio que funciona a la perfección. Cuando yo subí mi alta al grupo, José empezó con fiebre y se contagió. Hicimos como un enroque perfecto», contó la periodista, quien también tuvo coronavirus y el sábado recibió el alta.

“Por suerte no tengo síntomas, tenía un poquito de fiebre, pero hoy a la mañana amanecí sin fiebre. Tengo olfato, tengo gusto y me duele un poco el cuerpo, pero de cansancio. Tengo un poquito la voz tomada, pero la verdad la vengo llevando bien. Por suerte me siento muy bien, estoy un poco cansado, pero nada que no pueda soportar”, contó Listorti. El comediante vive con su esposa y con sus hijos.

“Como verán, hoy no estoy en el living de mi casa, no tengo el televisor atrás como hago siempre, porque estoy claramente encerrado en mi habitación, acá tranquilo”, remarcó el conductor. A lo que agregó: «Lo que más me preocupa son mis hijos, que por ahora están lo más bien. Están jugando a la play abajo. Todavía están sin síntomas y ojalá que no tengan, pero digo: están sin síntomas y Mónica también, está en otro cuarto».

El conductor de Canal 9 aseguró: «Con Mónica nos separamos, ella se fue a una habitación y yo a otra. A ella y a mis hijos los saludo de lejos, no toco nada y tengo baño en la habitación. A lo mejor Moni se hisopa el miércoles, pero por ahora no tiene síntomas y mis hijos tampoco, que es lo que más tranquilo me deja, y acá estoy, llevándola». Al igual que su familia, los compañeros de trabajo de Listorti que tuvieron contacto con él también están aislados.

“Siempre digo lo mismo: pensá que hay gente que lamentablemente muere por este puto virus, hay gente que la pasa muy mal. Tenemos el caso de nuestro amigo Fredy Villarreal, que la pasó muy mal. Estuvo internado en terapia y el sábado le dieron el alta, aunque ya está bien y se está cuidando”, dijo con el fin de concientizar acerca de la pandemia que día a día se cobra la vida de argentinos de aproximadamente 500 argentinos.