Dan Breitman y Flor Anca no dejan de fascinar al jurado del Cantado 2020 y en cada presentación son muy elogiados. En la gala de “Homenajes”, la pareja brilló interpretando una canción de Valeria Lynch. Nacha Guevara los felicitó diciendo que la versión supera a algunas de la cantante. Mientras que Karina La Princesita felicitó específicamente a Flor, con unas palabras subidas de tono.

El actor argentino tiene ganado al jurado y esta vez buscó maravillarlos bailando una canción suya, llamada “Sunga Sum Sum”. La estrategia del cantante funcionó y los cuatro encargados de calificarlo se divirtieron con su performance. Luego de la introducción, los concursantes procedieron a cantar un tema de Valeria Lynch. Por su presentación recibieron una alta puntuación y una batería de halagos.

“Flor, cuánta expresión, cuánta pasión y entrega. Dan, vos cantás tan divino que no hay nada qué decirte”, comenzó diciendo Nacha Guevara, la primera en dar su veredicto. “Fue muy lindo, me gustó más que algunas versiones de Valeria, porque estuvo muy equilibrada”, agregó la ex bailarina. La puntuación que Nacha eligió para los concursantes es la más alta posible del certamen: diez.

Karina La Princesita ha remarcado en varias ocasiones que ellos son sus preferidos y anoche volvió a hacerlo. Esta vez, le dijo a Flor Anca que era una de las mejores del certamen, a lo que Ángel de Brito le respondió que deje de piropear a la cantante porque iba a ilusionarla. «Si tuviera dudas, vos sería la primera a la que llamo. Sos preciosa y sos la artista más completa», remató la jurado dirigiéndose a la bailarina y dio su voto secreto.

Por su parte, Oscar Mediavilla y Moria Casán no se mostraron tan fascinados con el homenaje a “Esa extraña dama” de Lynch. Sin embargo, Oscar les manifestó elogios y les dio un 8. Mientras que la one les aclaró que el romántico no va con ella, pero destacó que los chicos tienen “mucho escenario” y les colocó un 8. “Y a ella la vi mejor que a Dan», aclaró Moria. Con un 26 se retiró la pareja, a la espera del voto secreto de Karina.