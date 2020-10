Anoche fue la gala de eliminación del Cantando 2020. Mica Viciconte con Alito Gallo y Agustín Sierra con Ibal Comedi quedaron a merced de la audiencia cuando ambos fueron nominados. Fue una votación peleada ya que ambos tienen un gran fandom apoyándolos. El público votó y por un mínimo porcentaje Cachete y su compañera continúan en el certamen. Nati Jota aprovechó el momento para tirarle un palo al actor.

“Quien sigue en Cantando 2020 es Cachete Sierra”, anunció Ángel De Brito tras un fin de semana de expectativa. Anteriormente, Cinthia Fernández había explicado que “la pareja que sigue en el Cantando 2020 lo hace con el 52% de los votos. La pareja que abandona el certamen lo hace con el 48% de los votos”. El ex Casi Ángeles fue quien obtuvo el 2% de ventaja que le permitió continuar en el certamen.

Una farandulera alejada del Cantando 2020 apareció para festejar la victoria de Cachete. Nati Jota no solo lo felicitó, sino que también se le insinuó públicamente. “Me jodes, qué capo cachete, boludo”, escribió Nati Jota y remató diciendo: “¿Festejamos Cache?, ahre”. Un usuario le respondió: “Post Covid-19, atrevida jajaja”, a lo que la periodista contestó: “Ay, cierto que tengo covid, me olvidé”.

Agustín Sierra tiene 30 años y está soltero. Mientras que Nati Jota tiene 26 años y hace poco se separó de su novio ex novio Bruno Siri. Días después de terminar con la mediática, el jugador de rugby anunció su noviazgo con Ivana Nadal. “La gente consuela diciendo: ‘nadie murió de amor’. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir, el miedo es vivir destrozado para siempre”, había declarado la influencer cuando se separó del deportista chaqueño.