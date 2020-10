Mariano Peluffo es un histórico conductor de televisión que estuvo a cargo de grandes éxitos de Telefe como Gran Hermano y Masterchef. No obstante, en esta nueva edición del reality culinario no fue convocado por el canal. Santiago Del Moro es el encargado de la conducción del programa en el que celebridades se miden en la cocina. Peluffo explicó por qué él no lo llamaron y dio su opinión acerca del periodista elegido.

En televisión acostumbramos a ver enojos de los famosos cuando no son tenidos en cuenta por los canales. Sin embargo, acostumbrado a su personalidad tranquila, no fue el caso de Mariano Peluffo. “No me llamaron. Pero en realidad cada canal tiene sus conductores, yo cuando lo hice en su momento era porque era uno de los que tenía Telefe en su staff”, señaló el locutor.

Peluffo estuvo a cargo de la conducción de clásicos argentinos como Gran Hermano, Operación Triunfo, Talento Argentino y Masterchef, entre otros. Es un presentador con gran trayectoria en la TV. No obstante, lejos de mostrar resentimiento, destacó el trabajo de Santiago Del Moro en el nuevo reality. “Es el conductor de esta temporada de Masterchef y es el programa más visto de la televisión. Está buenísimo”, sostuvo.

“Es un formato que está genial, y con famosos es una gran opción. Y con la conducción de Santiago está súper”, dijo y así volvió a remarcar su postura. ¿La razón? Está conforme con su presente. “Yo estoy en Net con dos programas, en la radio también y está buenísimo”, afirmó. Actualmente es el locutor principal de “Sarasa”, programa de radio que sale al aire por Radio la 100. También conduce Editando la Tele, en Net TV.

Asimismo, el presentador confesó formar parte de la audiencia de Masterchef Celebrity, aunque se un poco. “Lo veo el programa, pero estamos a la noche al aire con Editando tele, entonces llego medio jugado a casa, pero siempre muerdo un poquito, más lo que veo en las redes. Me encanta, aparte tengo muchos amigos trabajando en producción, los cocineros, el ‘tano’, Germán Martitegui… Está fantástico”, comentó.