En la gala de “Homenajes” del Cantando 2020, Jey Mammón y su compañera Carla Del Huerto decidieron rendirle tributo a Natalia Oreiro. Uno de los motivos que impulsó a la pareja a elegir un tema de la cantante uruguaya fue su activismo LGBTIQ+. La actriz es reconocida internacionalmente, sobre todo en Rusia. En aquel país está penalizada la diversidad sexual, sin embargo, Natalia planta los colores de la comunidad sin miedo.

Antes de empezar a cantar, Jey Mammón comentó: “Para toda la diversidad LGTB, ella es una embajadora. En Rusia, dónde ser diverso o diversa es un delito y está penado, ella va y clava los colores. Eso es tener ovarios y por eso yo la amo”. El comediante hablaba mientras en la pantalla grande aparecían imágenes de la cantante. Luego de la presentación, procedieron a interpretar “Me muero de amor”.

Cuando los participantes entonaban las últimas estrofas del tema, Natalia Oreiro apareció sorpresivamente en el estudio. Haciendo conjunto con Mammón y Del Huerto, hizo una espectacular entrada vestida de rojo, con una capa brillante y una máscara para prevenir Covid-19 decorada. La uruguaya se unió a los concursantes y empezó a cantar a la par de ellos, dándole un giro a la performance.

El conductor, Ángel De Brito, aseguró que ninguno estaba enterado de la sorpresa y le dio la bienvenida a Natalia. Al tomar la palabra, la cantante expresó: “Estoy muy contenta. Es súper fuerte salir de casa y venir a un lugar tan alegre, con tanto brillo”. Según comentó, cumplió con “respeto” el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Verlos siempre es lindo”, manifestó la actriz.

El jurado tampoco había recibido información sobre la visita que tendría el Cantando 2020. Emocionada, la cantante miró a donde están Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán y comentó: “Con Karina tengo un amor total, ella sabe que yo amo sus canciones”. “A mi Karina me encanta. Y no solamente me gusta ella, pero ella me gusta personalmente, me gusta sus canciones, su forma de interpretar”, agregó la cantante.

A lo que, entre lágrimas, Karina señaló que ella siente mucha admiración por Natalia Oreiro. “Me parece que, más allá de ser una gran artista internacional, muestra con sus actos la humildad que tiene al venir acá. Encima no cantó, solamente vino. Y con su presencia nos llenó a todos. Es muy buena compañera, muy cálida. Se merece la admiración y el respeto de todos nosotros”, expresó La Princesita.