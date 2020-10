En el Cantando 2020 hay una nueva temática: “Homenaje”. Desde que inició la semana, los concursantes han cantado temas de diversas celebridades, entre las que están Cris Morena, El Club del Clan, Valeria Lynch y Carlos Gardel. Este martes llegó el turno ser homenajeada de Mercedes Sosa. La encargada de recordar a la intérprete musical fue Gladys, La Bomba Tucumana, pero no tuvo una buena noche.

Junto a su hijo, Tyago Griffo, La Bomba Tucumana eligió una pieza cercana a ella y a sus orígenes. Los participantes cantaron “Luna Tucumana”. Vestida con los colores de la patria –celeste y blanco- y con el pelo atado por un rodete, Gladys intentó brillar, pero fue apagada al momento de la devolución. La cantante está acostumbrada a recibir elogios por parte del jurado. Sin embargo, esta vez no la apoyaron.

“El arreglo fue muy lento, muy pesado y los tiró para atrás. No fluyó la melodía de este Atahualpa Yupanqui maravilloso. Gladys entró muy nerviosa”, sostuvo Nacha Guevara. «Soy tucumana y mi provincia está atravesando un momento muy difícil. Yo ya perdí 6 seres queridos. Buenísimas las chicas de Féminas al principio con los bombos, pero la verdad es que no me gustó», finalizó Guevara y les puso un 6.

En su turno, Karina La Princesita fue todavía más dura. “Esperé mucho este homenaje, pero no me emocionó”, confesó al inicio de su devolución. “¿No se sintieron incómodos con el tempo de la canción?”, preguntó la cantante de cumbia. A lo que agregó: “Gladys entró mal, con la letra cortada, no se sintió lo que debe sentirse al escuchar esta canción”. Acto seguido, la jurado mostró su voto secreto que se dará a conocer el viernes.

Por su parte, Oscar Mediavilla comentó que era la primera vez que escuchaba “Luna Tucumana” en cumbia y, al ponerles un 4, les dijo: “La zamba no es lo de ustedes”. Finalmente, Moria Casán sostuvo: “En ningún momento vi a Mercedes Sosa ni a Gladys. No vi emoción. Ni tu cara es como la de todos los días. A mí no me gustó”, explicó antes de ponerles un 5. Con 15 puntos, La Bomba Tucumana quedó complicada a espera del voto de Karina La Princesita.