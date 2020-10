Una de las panelistas más picantes de Los Ángeles de la Mañana se ausentará del programa. Ángel de Brito, conductor de LAM, informó el motivo por el cuál Yanina Latorre no estará presente. La mediática es la angelita más dura, nunca tiene filtro al momento de opinar en el programa de chimentos. Su ausencia tiene que ver con un delicado asunto relacionado con su hija de 19 años, Lola.

La hija de Diego y Yanina Latorre, Lola, es participante del Cantando 2020. Con solo 19 años, es una de las concursantes más jóvenes del certamen. Ella y su compañero Lucas Spadafora son entrenados por la coach Natalia Cociuffo. En las últimas horas, Cociuffo fue diagnosticada con Covid-19 y todos sus contactos debieron ser aislados inmediatamente. Entre los cercanos a ella están Lola Latorre y Lucas.

Yanina Latorre, quien ayer fue a trabajar, estuvo en contacto con su hija, por lo que también tuvo que quedar en cuarentena. La coach también se encarga de preparar para cada gala a Brian Lanzelota y Angela Leiva, otros participantes del Cantando 2020 que deben cumplir con aislamiento. Las dos parejas del certamen serán sometidas a hisopados y quedarán a la espera de los resultados. Mientras que la angelita tiene que esperar al test de Lola.

Ángel De Brito, presentador del Cantando 2020 y Los Ángeles de la Mañana dio la noticia por medio de su cuenta de Twitter. «Positivo COVID19 de @natucociuffo. Pasan a aislarse sus equipos y mañana serán hisopados todos. @AngelaLeivaOk @BLanzelottaOK @LucasSpadafora @lolaalatorre todos sin síntomas. Si dan positivo, vendrán reemplazos», informó el conductor.

«Y @yanilatorre no vendrá a @LosAngeles_ok hasta que no sepamos el resultado de su hija», agregó el mediático. No es el primer caso de coronavirus que sufre el Cantando 2020. Florencia Torrente y el locutor Martín Salwe fueron los primeros en contagiarse de Covid-19. A ellos se les sumó Charlotte Caniggia. Ahora, tras una seguidilla de casos positivo, se agregó a la lista Natalia Cociuffo.