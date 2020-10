En cada gala Masterchef Celebrity da qué hablar. En el recién estrenado reality de Telefe las celebridades compiten preparando comidas bajo diversas temáticas. La audiencia lo elige todas las noches y cada vez aumenta más su público. Como consecuencia del éxito, los participantes están en el ojo de la tormenta. La prensa, que no deja pasar una, está atenta a cada uno de sus movimientos: esta semana cayó Sofía Pachano.

La hija de Aníbal Pachano es una de las concursantes de Masterchef Celebrity. El programa estrenó hace menos de dos semanas, pero a ella ya la involucraron en un romance. Jorge Rial, en Intrusos en el Espectáculo, insinuó que hay una relación amorosa entre Sofía Pachano y el Mono de Kapanga. El músico de rock también integra el staff de famosos del reality culinario.

En este contexto, Sofía Pachano decidió aclarar el rumor en una entrevista con Por si las Moscas. «Estas cosas son las que no me gustan de estar en la televisión. No sé qué dijeron, la verdad que es gente que se dedica a decir por decir cosas. Pero yo estoy en la mía, tengo mis cosas y me vinculan a otro. Lo digo con respeto, pero la prensa cuando no tiene cosas de qué hablar salen con cosas así”, dijo la actriz. El rumor habría iniciado por un tweet.

«Esto lo inventaron por algo que le dije cariñosamente al Mono por redes sociales”, explicó y se quejó: “Ahora tengo que tener tanto cuidado de no poder decirle algo a un amigo porque ya me van a inventar un romance…», se quejó Sofía. Un fan del raelity bromeó con que le gustaría que el Mono le ofreciera a Pachano un licuado con carne de asado y ella respondió: “Por vos mono me lo tomo”

«Yo me llevo muy bien con el Mono. Si sos amiga de varones ya significa otra cosa y te inventan lo que sea. Ojalá algún día estas cosas cambien, porque no puedo aceptar que cualquiera diga algo del otro, porque a mí me puede generar un problema, una incomodidad… Tuve que explicarles a mis amigas que era mentira y me pareció muy feo”, cerró la actriz con enojo.