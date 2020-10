La semana pasada Cinthia Fernández había anunciado que iría contra su histórica rival. La mediática trajo a la luz un supuesto romance entre su ex novio y Laurita Fernández. En aquel momento, Cinthia habló sobre el trío amoroso entre ella, Laurita y Martín Baclini. Poco conforme con sus declaraciones, dejó como advertencia que en su próxima participación en el Cantando 2020 enfrentaría a la conductora.

Hace unos días, en Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández destapó un romance secreto entre Baclini y Laurita. Cuando las angelitas hablaban del empresario, su ex novio, ella aprovechó para decir: “Me estuve acordando que estuvo con Laurita, qué lindo va a estar esto”. Automáticamente Ángel De Brito le consultó: “Esto de que Baclini salió con Laurita, ¿se lo vas a decir a ella en el Cantando? Laura lo niega”.

Molesta por el comentario del conductor, Cinthia retrucó: “¿Lo niega? ¿Se lo puedo preguntar, o no?”. Luego aseguró que iba a preguntárselo públicamente en la gala del Cantando 2020. “Que Cabré no escuche”, había dicho, para reforzar su advertencia. Finalmente, llegó el anunciado momento y, sin dudar, antes de su performance Cinthia le dijo a Laurita: “Vos también tuviste gestión Baclini”.

Incómoda, la conductora respondió: “No llegó a prosperar. Es verdad. Me lo presentaron, pero yo seguía enganchada con un ex. ¡La historia de mi vida, chicos!”. No obstante, la participante lo ignoró y afirmó: “Yo conozco la historia y es muy linda”. “Cabré, andate a correr. Es horario running y esta es una charla de mujeres”, dijo introduciendo lo que estaba por contar. Pero Laurita no la dejó avanzar.

“Ese verano me han querido presentar a varias personas, pero no, ninguno funcionó”, insistió la conductora. Sin embargo, Cinthia continuó: “Cenaste y te regaló un iPhone”. Pero la presentadora no quiso meterse en el conflicto. “No voy a hablar de nada que pertenezca a mi pasado. Hoy estoy con Nico y estoy re bien. En el pasado la pasé bomba, todo bien, pero no hablo de eso. Y menos si no fueron pareja”, aclaró.