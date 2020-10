Hace siete años nacieron las hijas Cinthia Fernández. Como todos los 15 de octubre, este jueves las mellizas cumplen años. Dando inicio al festejo, la bailarina publicó un posteo con las niñas como protagonistas. El cumpleaños se da en el contexto de pelea entre sus padres. Matías Defederico criticó a Cinthia en televisión por la crianza y salió a la luz que él no paga la cuota alimentaria acordada.

Días atrás, Matías Defederico volvió a hablar mal públicamente de la madre de sus hijas, Cinthia Fernández. El futbolista y la modelo se separaron luego de tener a Charis y Sharick. Desde entonces han tenido fuertes enfrentamientos en televisión y a través de las redes sociales. Pese al conflicto, Cinthia Fernández no dejó de celebrar el cumpleaños de sus dos hijas mayores.

“No hay mejor foto para describirlas a uds. FELIZ CUMPLE!!!! Princesas de mi vida. La alegría de esta casa junto a FRAN. Uds siempre están riéndose, celebrando todos los momentos, exprimiendo los días hasta lo último (2 AM jajajaja) y siendo realmente felices … y ese es mi deseo hoy, que sean Felices, que tengan salud y siempre estar para poder darles lo mejor de mi”, escribió la mediática en una foto de ellas que subió.

Cinthia terminó su mensaje diciendo: “LAS amoooo y a disfrutar fuerte este día, como todos los dias hace 7 años ❤️ LAS AMO TESOROS DE MAMÁ”. Con respecto al padre de las nenas y su participación en el día especial, ella había aclarado: “Él está a 300 kilómetros. No está imposibilitado de venir, pero bueno, el tema de todos los cumpleaños. Siempre se los festejo yo sola, armo toda sola. Y no sólo económicamente”.

La semana pasada Deferico dijo en un móvil que las hijas que tuvo junto a Cinthia Fernández lloraron porque ella habló mal de él. Además, días atrás había asegurado en Twitter que el juez le ordenó pagar $120.000 de cuota alimentaria y que él cumplía. Cansada de la situación, Cinthia Fernández expuso que en realidad solo les pasaba $40.000 de lo que debía; el futbolista luego admitió que es verdad que no cumple.

“No sabés lo que es llevar al médico a tus hijas, lo que es comprar un uniforme, encargarte de los libros, hacer la tarea, estar 24 por 7 con ellas. No sabés nada, no entendés nada. Esta semana, una estuvo enferma y ni siquiera te enteraste. Se viene a hacer el padre fatal y me tira tierra cuando banco toda mi casa, laburando de sol a sol”, expresó con la voz cortada la modelo en un duro descargo.