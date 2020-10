Anoche, en una nueva gala de Masterchef Celebrity, los participantes a los que peor les fue en las galas anteriores compitieron para no quedar eliminados. El menú que debían preparar era simple. Los famosos tenían que cocinar un huevo frito, un omelette y una tortilla de papas. Son comidas rápidas, simples y de la vida cotidiana. Sin embargo, a Iliana Calabró se le complicó y lloró de la frustración.

Sofía Pachano, Iliana Calabró, El Polaco, Rocío Marengo, Analía Franchín, Fede Bal y Roberto Moldavsky fueron quienes se midieron en esta instancia previa a la gala de eliminación. Una de las instrucciones de la noche era dar vuelta la tortilla, pero no es tan fácil como parece. En su intento por salvarse de la nominación, Iliana Calabró fue víctima de un blooper que la angustió a ella y a sus compañeros.

“Hay que dar vuelta la tortilla. Con impulso, tu puedes con esas tres toneladas”, se dijo a sí misma la vedette con el fin de alentarse. Con la mezcla dentro del sárten, Calabró colocó un plato encima y procedió a voltearla. Cuando lo hizo, casi toda la preparación cayó en la cocina y solo una mínima parte quedó en el plato. “Ay, la put… que me parió”, gritó Iliana mientras se agarraba la cara lamentándose.

“Creo que pegué el mismo grito que ella, pobre”, dijo Analía Franchín. “Lo veo desde arriba y me da una pena, me da una pena” agregó la periodista. Mientras Calabró se lamentaba, Roberto Moldavsky le dio ánimos. “Tranquila, dale”, le dijo. A lo que ella, entre lágrimas, le respondió: “¿Qué querés que haga?”. Luego Donato De Santis se acercó a ayudarla y le dio un consejo para que eso no le ocurra.

El participante que se salvó de pasar a la gala de eliminación fue Moldavsky. A pesar de que era uno de los que peores iba en el concurso, anoche sorprendió con una tortilla que preparó. El comediante confesó que nunca había preparado una antes, pero Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui consideraron que era la mejor de la noche. El resto probará suerte en la próxima transmisión junto con El Mono y Belu Lucius.