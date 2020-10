En la noche del jueves, Oscar Mediavilla cruzó a Alex Caniggia y le regaló una catarata de insultos. El jurado del Cantando 2020 le puso el puntaje más bajo posible y luego le dijo al mediático todo lo que se le cruzó por la cabeza. El participante del certamen le dio una contundente respuesta. No obstante, parece que se quedó enojado, por lo que continuó el enfrentamiento por Twitter.

“Ser un provocador es al pedo, no te lleva a ningún lado, te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”, le dijo Oscar Mediavilla después de ponerle un cero. “No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo”, agregó.

“A mi me entra por acá y me sale por acá”. Le retrucó Alex Caniggia, quien había homenajeado a Rodrigo Bueno junto con su compañera Melina Del Piano. “Querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, no existís, porque sos un salame”, cerró el jurado. A lo que Alex respondió: “Yo no soy Pavarotti, pero vos no sos el productor de los Guns’ Roses. Vos no sos nada”.

El intercambio de agresiones finalizó ahí y el programa terminó, ya que fueron la última pareja en cantar de la noche. No obstante, el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nanis se quedó con cosas por decir y quiso seguir la pelea a través de su red social. El mediático no escribió nada por cuenta propia, pero sí retwitteó burlas que sus seguidores hicieron en contra del productor de música.

Un usuario de Twitter compartió una imagen en la que compara con sarcasmo a Oscar Mediavilla con Alex Caniggia. En el meme, el usuario hasta atacó a Patricia Sosa, la esposa del jurado, y la llamó “ascendiente en alienígena”. Además, le atribuyó todo el éxito de Mediavilla a su relación con Patricia Sosa, menospreciando su carrera. Con respecto a Alex Caniggia, lo llamó “El Emperador” y lo describió como un “millonario, cantante, filántropo y bailarín”.