Martín Cirio, conocido como La Faraona, atacó a El Dipy por una canción en la que habla de estar con una menor de edad. Pero el cantante cumbiero retrucó tildando de “pedófilo” al twittero. Rápidamente, y como es propio de Twitter, un usuario empezó a investigar la acusación contra La Faraona. Lo que encontró tweets viejos en los que hace apología a la pedofilia, un tema sensible a nivel mundial.

“¿Se acuerdan de El Dipy bardeando el lenguaje inclusivo y mis bellos pelos de la xota? Bueno le encontraron esta pieza musical donde cantan que se garchan a una nena de 15 años. Un careta y doble moral menos”, twitteó Martín Cirio. A lo que el músico publicó en su cuenta de Twitter que el humorista hacía chistes sobre el abuso sexual a menores y lo calificó como un “pedófilo”.

“MartínStecato”, un usuario de la red social, comenzó a buscar en el perfil de La Faraona si había pistas sobre lo que dijo El Dipy. Efectivamente, las había. Luego publicó un hilo en el que están todos los comentarios y chistes que el instagramer hizo sobre la pedofilia. Algunos de los tweets que halló decían: “Hoy es un buen día para violarse un pendejo”, “Para empezar el día bien arriba, nada como violarse un pendejito de 11 años”.

Al quedar expuesto, Martín Cirio publicó un video en Instagram al respecto. «Vi las capturas y ni siquiera me reconocí escribiendo eso, por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije ‘esto es horrible’. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír», confesó el youtuber, que consideró: “Un chiste no me convirte en pedófilo, me convierte en un pelotu…”.

El influencer aclaró: “Yo tenía otra mentalidad y así como hice chistes de negros, hice un montón de chistes de cosas que no haría chistes hoy”. Además, reconoció su error con el cumbiero: “Yo vi una noticia de El Dipy y la levanté haciendo lo mismo que está haciendo ahora conmigo. Esta la verdad que me la merezco, es como un cachetazo fuertísimo para que también yo me plantee como a veces desde que lugar me pongo a juzgar al otro como si no hubiera un contexto en el que pasaron las cosas”, sostuvo.