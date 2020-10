Después de tanta espera, Martín Baclini debutó en el Cantando 2020 con un homenaje a Cacho Castaña. Había expectativa sobre su presentación por la tensión con Cinthia Fernández. En su turno, la modelo le dedicó una canción no muy amigable y también atacó a Laurita Fernández por él. Sin embargo, lejos de mostrarse molesto o disgustado, el empresario declaró su amor por ella.

Como era de esperar, Ángel De Brito le preguntó por Cinthia Fernández, su ex novia. “El miércoles estaba esperando que cante y la verdad me daba nervios, realmente. Yo siento cosas por ella”, confesó Martín Baclini, que lamentó: “Del lado de ella está un poquito más difícil”. Acto seguido, el conductor lo interrogó sobre su vínculo con la bailarina y le consulto si tiene planes de remarla para volver.

Pese a haber admitido que aún siente “cosas” por Cinthia, el rosarino respondió: “Yo no quiero remar, no sé por qué me dicen tenés que remar, yo estoy bien como estoy, estoy agradecido”. El jurado también intervino en la conversación. Moria Casán recordó que la modelo había destacado el accionar de Baclini en la cama. “Dijo que sos muy bueno en la cama. Estás muy lindo, das como un gurú, ¿decís mantras cuando estás en la cama?”, preguntó la one.

Seguro de sí mismo, el ex novio de Cinthia Fernández retrucó: “No voy a desacreditar lo que dijo Cinthia, es verdad que considero que la respiración es importante en ese momento, y quizás sí, trato de sacar provecho”. Mientras que Moria aseguró: “Si haces el amor y haces un mantra acá vas a cantar divino”. Semanas atrás, la angelita había comentado: “Una vez, en medio del acto me tiró un mantra. Me dijo ‘acá hay que respirar’ y empezó a hacer un ruido”.

El miércoles, Cinthia Fernández cantó “Rata de dos patas” y se la dedicó a Martín Baclini. Tras finalizar su presentación, la bailarina fue contra Laurita Fernández. Cinthia contó que Laurita había salido con Baclini y que él le había regalado un Iphone. La conductora del Cantando 2020 no quiso meterse en problemas y evadió los ataques. “Yo no hablo de mi pasado porque con Nico estoy bien”, dijo en referencia a su relación con Nicolás Cabré.