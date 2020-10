“Vos no sos nada”, le dijo Oscar Mediavilla a Alex Caniggia luego de una seguidilla de insultos. El productor musical le puso un cero al mediático, después de su presentación en la gala de “Homenajes” del Cantando 2020. El hijo del Pájaro Caniggia no se quedó callado y el enfrentamiento fue subiendo. Después, arrepentido, el jurado pidió disculpas a través de Twitter por su exabrupto y explicó que lo llevó a ponerse así.

“Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Solo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente”, le dijo Oscar Mediavilla y Alex Caniggia. Así inició el conflicto. Anteriormente, Alex había homenajeado a Rodrigo Bueno junto con su pareja Melina Del Piano. “Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado, te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”, manifestó furioso el marido de Patricia Sosa.

“Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo”, añadió el jurado que, después de la transmisión del programa, se disculpó.

“A mi me entra por acá y me sale por acá”, respondió Alex Caniggia ante los ataques. Cada vez más enojado, Mediavilla le dijo: “Querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, no existís, porque sos un salame”. Con el sarcasmo que lo caracteriza, Alex Caniggia le retrucó: “Yo no soy Pavarotti, pero vos no sos el productor de los Guns’ Roses”. A lo que el jurado respondió: “Vos no sos nada”.

“Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me saco de mi eje. Lo siento mucho”, publicó Oscar Mediavilla en su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, Alex Caniggia utilizó su red social para seguir dándole cuerda a la pelea y compartió tweets en los que sus fans insultaban al productor.