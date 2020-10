Un millón de pesos ese es el premio final de Masterchef Celebrity. Un premio, ocho participantes. El programa recién inicia y estamos lejos de saber quién será el gran ganador. Sin embargo, algunos concursantes ya tienen definido lo que harían con la suma, si la obtuviesen. Interrogado sobre esto, El Mono de Kapanga confesó que no piensa en eso, pero sí sabe el destino que le daría. Además, habló sobre la estigmatización y cómo llegó al reality.

“No pensé en ganar el millón de pesos. Pero ahora que lo pienso, pagaría algunas deudas, una parte la repartiría con el staff que hace ocho meses que no tienen ingreso. Somos más de veinte familias que dependemos de Kapanga. Lo repartiría con ellos”, señaló y mostró su perfil solidario. “Y otra parte para dos refugios de para perros rescatados de Quilmes con los que colaboro. Un poco para cada lado”, añadió el cantante.

La voz principal de Kapanga contó lo que lo impulsó a aceptar la propuesta de Telefe de formar parte del staff de Masterchef Celebrity. “Lo charlé con mi círculo de confianza, que son mi hijo Tobías, Carla, la madre de mi hijo y algunas personas más. Y el Polaco, un amigo que vive en Bariloche, contestó enviándome una captura de pantalla sobre la Alegoría de la Caverna de Platón. Lo leí y era eso, salir de la zona de confort de la caverna. Ese artículo me hizo aceptar la propuesta”, comentó.

Con respecto a su experiencia en la cocina, aseguró: “Yo me separé hace casi tres años y fue en ese momento, y lo digo de forma risueña, que aprendí a diferenciar el horno del lavarropas. ¡Y aprendí a usar los dos, ja! Porque no sabía ni encender el horno, le tenía pánico a meter el fósforo, eso es un peligro”. Martín Fabio es su nombre de pila y estuvo casado durante 20 años con la madre de su hijo.

Es el participante más alejado de la farándula, por lo que habló sobre la estigmatización. “Todos somos prejuiciosos, y por ahí al que hace cierta actividad se lo estigmatiza sin conocerlo. Me tiene sin cuidado, pero no dejo de ser lector de comentarios y de fijarme porqué estoy en las redes sociales. me río de las barbaridades que me dicen. Si tuviera 30 segundos para mirar a los ojos a los que me dicen eso les diría ‘no, están confundidos’. No todo es lo que parece”, cerró.