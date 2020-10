Alex Caniggia es uno de los participantes más polémicos del Cantando 2020. Al mediático no le molesta entrar en conflicto, por lo que cada vez que aparece en pantalla es probable que arme un problema. La semana pasada intercambió insultos con Lourdes Sánchez, luego llegó el turno de Lizarlo Ponce. Ahora, en una nueva presentación de Caniggia y Del Piano, fue el turno de Oscar Mediavilla.

Alex Caniggia y su compañera Mariana Del Piano rindieron tributo a Rodrigo Bueno en la noche de “Homenajes” del Cantando 2020. A Oscar Mediavilla parece no agradarle el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia y les puso el puntaje más bajo posible: cero. Tras darle a conocer la puntuación, el productor de música le dijo: “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Solo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente”.

“Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado, te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”, agregó el jurado. “Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo”, reafirmó Oscar Mediavilla.

“Eso no te hace más vivo, te hace más tonto”, remató el esposo de la cantante Patricia Sosa. Enojado, Alex le respondió: “A mi me entra por acá y me sale por acá”. Cada vez más molesto, Mediavilla seguía atacando al concursante del Cantando 2020. “No te haces más vivo decir estupideces”, volvió a decirle. A lo que añadió: “Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos.

“Vos no existís, porque sos un salame”, cerró el jurado. Intentando defenderse del ataque hacia su persona, Alex Caniggia apuntó contra la carrera del jurado. El hermano de Charlotte se refirió a que no había tenido un gran éxito. Pero lejos de retirarse del conflicto, Oscar Mediavilla le manifestó: “Yo no soy Pavarotti, pero vos no sos el productor de los Guns’ Roses. Vos no sos nada”.