El coronavirus sigue golpeando al Cantando 2020. Entre participantes y trabajadores del detrás de cámara, ya son varios quienes fueron víctimas de la enfermedad. En la última semana Lola Latorre, Lucas Spadafora, Brian Lanzelotta y Ángela Leiva debieron ser aislados y someterse a un hisopado; su coach, Natalia Cociuffo fue diagnosticada con Covid-19. Los cuatro dieron negativo al test, sin embargo, dos de ellos presentaron síntomas.

“Le queremos mandar un saludo a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta que dieron no detectable en el test de Covid-19. Y lo mismo para Lola Latorre y Lucas Spadafora, que también dieron no detectable, por eso se atrasaron estos días para cantar”, informó días atrás Ángel De Brito en el Cantando 2020. “Igual, anunciamos que ambas parejas van a tener su reemplazo y ellos volverán en el próximo ritmo”, explicó.

Las dos parejas no asistieron a los estudios de El Trece para cantar y, en su lugar, fueron los reemplazos. Ellos deben esperar al próximo tema para volver. Como indicó el conductor del certamen, todos dieron negativo. No obstante, este sábado, Lola Latorre y Brian Lanzelotta amanecieron con síntomas de la enfermedad y debieron ser hisopados nuevamente para confirmar si están contagiados.

“Día de hisopados para dos equipos. Lola Y Bryan tienen síntomas. Los demás, no. Como ya conté, seguirán siendo reemplazos por los famosos que participaron ayer #Cantando2020”, anunció Ángel De Brito en su cuenta de Twitter. Brian Lanzelotta no dijo nada al respecto, pero la hija de Yanina y Diego Latorre sí confirmó la noticia. La modelo tiene varios síntomas: dolor de cabeza, garganta, tos y cansancio.

“Hoy, día de hisopado, me lo hacen en un rato, apenas tenga el resultado les cuento, estoy bastante nerviosa porque empecé a tener síntomas, sobretodo dolores de cabeza, garganta, tos y un poco de cansancio. Me quedo dormida en todos los lugares de mi casa, siestas de tres horas, y yo no soy de dormir siestas. Hoy me desperté mejor y pude dormir bien, es una buena señal, pero no lo sé”, dijo Lola.