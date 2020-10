El Dipy destapó el pasado oscuro de Martín Cirio, conocido como La Faraona. El cumbiero escribió en Twitter que el youtuber hacía apología al abuso sexual y lo calificó como un “pedófilo”. Luego usuarios de Instagram trajeron a la luz tweets viejos del twittero en los que hacía chistes sobre violar a menores de edad. Ante esto, publicó un video explicando el hecho, pero ahora tomó una drástica decisión.

“¿Se acuerdan de El Dipy bardeando el lenguaje inclusivo y mis bellos pelos de la xota? Bueno le encontraron esta pieza musical donde cantan que se garchan a una nena de 15 años. Un careta y doble moral menos”, twitteó Martín Cirio y fue el inicio de su fin. Enojado, El Dipy lo escrachó y La Faraona vino en caída desde entonces. El influencer quiso salvar su nombre pidiendo disculpas en un video. Sin embargo, no fue suficiente.

«Latinfluence», la agencia de influencers que a cargo de su representación, lo despidió después del escándalo. Rápidamente, la agencia lo echó y quitó su figura de todas sus redes sociales. En tanto, el instagramer hizo lo mismo quitando el nombre de la productora de su descripción. La Faraona es un twittero famoso con un gran número de seguidores, pero por la crisis que enfrenta decidió cerrar su cuenta de Twitter.

«Vi las capturas y ni siquiera me reconocí escribiendo eso, por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije ‘esto es horrible’. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír», manifestó Martín Cirio en el video que publicó. Asimismo declaró: “Un chiste no me convirte en pedófilo, me convierte en un pelotu…”.

“Yo tenía otra mentalidad y así como hice chistes de negros, hice un montón de chistes de cosas que no haría chistes hoy”, aseguró y se refirió al conflicto con el cantante: “Yo vi una noticia de El Dipy y la levanté haciendo lo mismo que está haciendo ahora conmigo. Esta la verdad que me la merezco, es como un cachetazo fuertísimo para que también yo me plantee como a veces desde que lugar me pongo a juzgar al otro como si no hubiera un contexto en el que pasaron las cosas”.