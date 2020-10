Facundo Ambrosioni y Morena Rial fueron novios y, aun siendo jóvenes, tuvieron un hijo juntos, Francesco Benicio. Sin embargo, ambos decidieron terminar su relación tiempo después de que el niño naciera. Se separaron hace meses, pero como tienen un hijo en común no cortan el vínculo. El deportista contó cómo es su contacto con la hija de Jorge Rial y la forma en la que lleva la paternidad.

“Ahora no está conmigo Francesco pero estuvo un mes. Ahora lo extraño de vuelta. Hablo todos los días por videollamada pero no es lo mismo que tenerlo día a día. Es otra cosa. Disfruto dentro de todo. Están en el parque o me mandan fotos y pienso que podría estar con él pero lo disfruto. Se lo extraña todos los días”, indicó el futbolista, que actualmente está en Córdoba, su ciudad natal.

Con respecto al vínculo que mantiene con Morena Rial, Ambrosioni comentó: “Mi vínculo con Morena está bien, a veces cuesta como toda pareja separada. Nos llevamos bien y nos comunicamos todos los días y le pregunto si falta algo. También si a veces se golpea, que es un nene”. Asimismo, añadió: «Nos llevamos súper bien. Tenemos días, como todos, pero nos llevamos muy bien”.

Facundo también destacó la consideración que le tiene la hija del conductor de Intrusos con él y la forma en que habla sobre su persona. “Está bueno que me defina como un padre present, aunque hemos pasado algunos encontronazos. Nos vamos a tener que ver el resto de nuestra vida”, manifestó el joven de 20 años. “Pregunto todos los días por mi hijo porque lo amo”, aseguró en relación a Francesco Benicio.

El 21 de abril Morena Rial y Facundo Ambrosioni terminaron su noviazgo tras haber una pelea que la mediática transmitió en un vivo de Instagram. Después del dramático hecho, el jugador de fútbol decidió pedir consejo a su abogado, quien le recomendó irse de la casa en la que vivían juntos. En plena cuarentena, el deportista consiguió un permiso de circulación y pudo regresar a Córdoba.