Desde que inició, Mujeres tuvo que atravesar múltiples obstáculos. Finalmente, no pudo sortear el problema del bajo rating y El Trece decidió cancelarlo. Coronavirus y problemas con la productora afectaron al ciclo, que no pudo resistir. Solo dos meses duró y las conductoras se mostraron molestas por la corta oportunidad. Entre ellas, Roxy Vázquez, que no se midió en sus comentarios contra los medios.

Sin ningún tipo de tapujos, Roxy Vázquez aseguró: «Al programa lo lechucearon desde el principio». Luego, la famosa locutora agregó: “Y yo siento que hubo algo de eso». Además, habló acerca de sus sentimientos con la cancelación. “Estoy triste, disfónica hace tres días. No deja de darme mucha pena”, lamentó. Roxy condujo el programa junto a María Julia Oliván, Teté Coustarot, Soledad Silveyra y Gimena Grandinetti.

“Empezamos con el pie izquierdo porque di covid positivo y, desde ese comienzo, y toda esa primera semana, no hicieron más que pegarle al programa y criticar”, recordó la conductora. Asimismo, apuntó contra los detractores del programa: “Más allá de las internas o no internas, es jodido seguir cuando se da eso, cuando se ensañan así”. Mujeres sufrió coronavirus por parte de Roxy Vázquez y luego de Claudia Fontán, quien tiempo después renunció.

La periodista responsabilizó a los medios de comunicación por el fin del ciclo. “Se obsesionaron algunos programas con el nuestro y mandaban móviles para que hablemos mal de una y de la otra, anunciaban que nos levantaban”, señaló y cuestionó: “Es cierto que también hay figuras que no se las tocan, no se habla de ellas, no se las cuestionan, se les da todo el tiempo del mundo, hagan el número de rating que hagan”.

Con respecto a la audiencia, opinó: “Este horario era un horario complicado y las leyes de la tele son así. Lo que vende es la pelea, la puteada, criticar, hablar mal del otro y se puede hacer otra cosa, pero se me ocurren pocas cosas que funcionen sin eso”. “Es la tele, son las leyes de la tele. Lo comprendo racionalmente, pero me duele porque es un proyecto que no funcionó y deja mucha gente sin laburo”, concluyó Roxy Vázquez.