Lola Latorre tiene coronavirus y su compañero, Lucas Spadafora, está aislado por ser contacto estrecho. La pareja no pudo presentarse a la gala “Homenajes” del Cantando 2020 y, en su lugar, fueron dos suplentes. Pablo Ruiz e Ivana Rossi reemplazaron a Lola y Lucas, pero este fin de semana el cantante protagonizó un escándalo y lo echaron. Sin embargo, contó el triste motivo por el cuál actuó de esa forma.

Natalia Cociuffo fue diagnosticada con coronavirus la semana pasada. Como es la coach de Lola Latorre, Lucas Spadafora, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, todos tuvieron que ser hisopados por contacto estrecho. Los resultados de los cuatro dieron negativo. No obstante, a los días la hija de Yanina y Diego Latorre presentó síntomas compatibles con la enfermedad y fue sometida a un nuevo testeo. Finalmente, el resultado fue positivo y tiene covid-19.

La modelo no podrá volver al Cantando 2020 hasta no recibir el alta por lo que deberá buscar un nuevo reemplazo. Pablo Ruiz no podrá seguir porque fue expulsado por la productora. El Trece tomó la decisión de echarlo ya que protagonizó un escándalo este fin de semana: asistió a una fiesta clandestina y fue escrachado en redes sociales. Él se disculpó y explicó que fue a la reunión social prohibida por un triste motivo.

“Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa, ayer salí, fui a una reunión y no hay que hacerlo”, comenzó diciendo en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Estoy castigado. Fui bajado del Cantando y con justa razón”, lamentó. “No hay que hacerlo, le pido disculpas, perdón a la producción”, remarcó el cantante que perdió la posibilidad de estar en el Cantando 2020.

“La gente que quería que entre al Cantando, pero me equivoqué. Errar es humano también y pido disculpas públicamente”, lamentó. Sin embargo, después contó la razón de su mal accionar. “¿Quieren saber el motivo?”, preguntó, y contó: “No es excusa, pero es el Día de la Madre. Ustedes saben que yo perdí a mi vieja hace poco y necesitaba estar con amigos”. Para finalizar, aseguró: “No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo”.