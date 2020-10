Cuando estaba finalizando la semana, El Polaco anunció que tiene coronavirus. Inmediatamente se encendieron las alarmas en Masterchef Celebrity y la producción decidió suspender las grabaciones. Luego, debido al éxito del reality, optaron por elegir un reemplazo del cumbiero que lo cubra mientras se recupera de la enfermedad. Sin embargo, los planes se vieron nuevamente afectados porque otra participante tiene covid-19.

El programa lleva dos semanas de ventaja. Las transmisiones no son en vivo, sino que son previamente grabadas, por lo que cuentan con la tranquilidad de tener dos semanas ya preparadas. No obstante, parar las grabaciones significaría que, cuando esos 14 días terminen, no tendrán qué transmitir durante los siguientes 14. Medio mes de pausa es mucho para un ciclo que todos los días gana en el rating.

Para continuar con el reality sin ninguna interrupción, eligieron como suplente de El Polaco a Natalie Pérez. Telefe parecía haber encontrado la solución, pero otra sorpresa complicó nuevamente al programa. Este domingo, Victoria Xipolitakis, también fue diagnosticada con covid-19. Ya son dos los participantes que están contagiados de coronavirus al mismo tiempo y el panorama se volvió más complejo.

Pampito Perello Aciar fue el primero en informar que El Polaco y Barby Silenzi tienen covid-19. Esta vez, volvió a publicar la noticia que rápidamente fue confirmada por otros periodistas de la farándula. Según señaló Pampito, Vicky Xipolitakis dio positivo al test de coronavirus y, además, se están esperando los resultados de otros participantes. El testeo se debe a que el lunes El Polaco asistió a la grabación y un día después presentó síntomas.

Desde la productora aún no deciden qué ocurrirá con las grabaciones de Masterchef Celebrity. En su estreno, el nuevo reality de Telefe se convirtió en el debut con más audiencia del año en la Argentina. Desde entonces no deja de acaparar a todo el público y cada noche lidera el rating con casi el doble de puntos que su principal rival: el Cantando 2020. Una pausa en la transmisión implicaría una gran pérdida de rating.