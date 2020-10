En Masterchef Celebrity los famosos acostumbran a tener los sentimientos a flor de piel. No es un certamen de profesionales, pero a los participantes les preocupa no cumplir con las expectativas del jurado. En la noche de este domingo hubo gala de eliminación y la consigna era preparar un curry del sudeste asiático. Entre los nominados a abandonar el programa estaba Sofía Pachano, quien tuvo una mala noche y no aguantó las lágrimas.

Quienes se enfrentaron fueron Rocío Marengo, Analía Franchín, Fede Bal, El Polaco, Belu Lucius, El Mono de Kapanga, Iliana Calabró y Sofía Pachano. La noche era clave porque ninguno quería abandonar el programa. Los concursantes no solo tenían que impresionar a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, con quienes están acostumbrados a tratar. Esta vez, también tuvieron que ser evaluados por la chef profesional Christina Sunae.

Sofía Pachano no logró cumplir con la consigna y, pese a sus esfuerzos, no pudo satisfacer a los evaluadores. “Si le agregás una banana es un plato cubano casi. Yo me habría terminado el plato. Está super rico, pero no cumple con la consigna de hacer un curry del sudeste asiático”, le dijo Martitegui en la devolución. Santiago Del Moro le vio la cara a la actriz y le preguntó si se sentía bien, ella, con los ojos llorosos y la voz cortada, explicó cómo se sentía.

“No. Tengo mucha angustia, como que todo mal. Me gusta el sabor, sólo le falta picante. Me angustia cocinar asiático. Fui y lo disfruto, pero me frustra mucho que a ustedes no les guste”, expresó entre lágrimas la hija de Aníbal Pachano. Al ver su estado de ánimo, el jurado intentó consolarla diciéndole que pese a no haber alcanzado el “toque asiático” sabía muy rico. Sin embargo, ella quería ser aprobada con su plato.

Aunque su comida de estilo “cubano” estuvo muy lejos de la ser un curry asiático, no fue la que tuvo una peor noche. El Mono de Kapanga cometió el error de poner pimienta extra y pasó a ser el segundo expulsado de Masterchef Celebrity. El rockero lamentó irse y agradeció al canal por darle la oportunidad de “salir de la cueva”. Con el dinero, el cantante de Kapanga pensaba ayudar a los integrantes de la banda y colaborar con un refugio animal.