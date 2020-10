Alex Caniggia es uno de los personajes más polémicos de la farándula argentina. El público está acostumbrado a sus insultos y peleas con otros famosos; siempre entra en conflictos y no pasa a mayores. Sin embargo, en la noche del lunes, el Cantando 2020 presenció un angustiante momento. A causa del accionar del mediático, su pareja del certamen, Melina De Piano lloró desconsoladamente.

La semana pasada, Alex Caniggia tuvo un encontronazo con Oscar Mediavilla. El jurado le puso un cero e intercambiaron una seguidilla de insultos fuertes. Luego del escándalo, el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nanis fue a Los Ángeles de la Mañana y contó que iba a renunciar al Cantando 2020. El concursante estaba evaluando irse del certamen porque sostenía que el jurado lo iba a echar.

“Ni me presento porque el jurado, este hombre mayor, el maleducado, me dijo que me iba a poner un -10. Entonces se van a poner en compinche los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora, me echan al otro. Ni en pedo los voy a dejar que me echen”, explicó Alex. Como adelantó, era la hora del duelo y todavía no llegaba. Su compañera, Melina De Piano lloró porque quería conservar su trabajo.

“No se sintió cómodo con Oscar y como él viene a divertirse, porque no tiene la necesidad, prefirió irse”, contó Melina De Piano sobre Alex Caniggia. “Yo acepto su decisión, lo respeto, lo quiero un montón, fue un gran compañero”, aclaró la excombate. Asimismo, dijo que lo va a extrañar. El llanto vino cuando Ángel De Brito le consultó si la participación en el Cantando 2020 era “la oportunidad de su vida”.

La cantante contó entre lágrimas: “Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo. En marzo fue el último show que hice y no trabajé más. Entonces es duro perder el laburo porque creo que cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama y no tener que estar buscando boliche por boliche cantando dónde sea. Encima lo estaba disfrutando, me duele desde ese lugar”.

Como Alex Caniggia no apareció en su turno del duelo, la productora decidió que la pareja vaya directamente al enfrentamiento por teléfono. Tras la salvación del jurado a Gladys La Bomba Tucumana y a la pareja de Martín Baclini, quedaron frente a frente Paula Trapani y Melina De Piano. Sin embargo, Alex no se presentó antes de que Laurita Fernández diera a conocer los resultados del voto del público y desde el canal decidieron echarlo junto a Melina.