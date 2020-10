El jurado de Materchef Celebrity está integrado por tres hombres de personalidades fuertes: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Los tres son chef caracterizados por realizar su trabajo de forma profesional. En el reality los problemas de farándula no faltan, pero ellos suelen no involucrarse con los famosos y limitarse a juzgarlos por sus platos. Pero en el último programa Donato De Santis empatizó con Claudia Villafañe y ambos lloraron.

Claudia Villafañe es conocida por ser la exesposa de Diego Maradona. Su participación en Masterchef Celebrity es la primera acción que realiza en televisión sin estar vinculada al exfutbolista. Desde que inició el programa, los jurados le pedían a Villafañe que al momento de cocinar deje de lado su simpleza; la concursante tenía dificultades para cocinar comidas extravagantes.

Después de varios intentos, este lunes Claudia Villafañe lo logró y realizó su mejor plato desde que inició el certamen culinario. El menú que le valió elogios fue pollo frito rebozado en avena y sésamo -negro y blanco- con hígado salteado y puré de hinojo. Cuando Santiago Del Moro le preguntó quién le había enseñado a cocinar el pollo, ella contó detalles de su pobre infancia y su relato conmovió a Donato De Santis, que vivió una situación similar de niño.

“Vivía con mis papás y mis abuelos maternos. En un cuarto dormíamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Mis abuelos estaban en el cuarto de adelante”, comenzó diciendo Claudia. A lo que añadió: “Todo el tiempo se veía la cocina, que era muy chiquita, siempre cocinaron ellos y era algo casero, natural”. Luego, el jurado la felicitó por su preparación e incluso Martitegui le dijo que podría estar en un restaurante.

Al recibir la positiva devolución, Claudia Villafañe no pudo aguantar la emoción y derramó unas lágrimas. “Dalma me dijo que no tenía que llorar”, comentó entre llanto y contó: “La primera semana la pasé mal sentí que podía dar más”. Donato De Santis la interrumpió y, también llorando, dijo: “Estoy seguro que en esta casita había mucho amor. Vivir todos juntos y aprender las cosas de la vida”.

El chef pidió perdón y se secó las lágrimas para decir: “Yo pienso en eso y veo una Claudia que se esmera”. Ante la reacción del jurado, el conductor le consultó si se emocionó por algo. A lo que Donato De Santis contesó: “Nosotros vivíamos en un lugar que era un establo, había una sola cortina con un alambre que dividía el cuarto de noche con la cocina”. “Nosotros ni teníamos baños, el baño era afuera”, expresó en la conmovedora noche de Masterchef Celebrity.