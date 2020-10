Los rumores de que Griselda Siciliani y el Pocho Lavezzi estuvieron juntos nacieron en 2019 de la mano de Ángel De Brito. Desde entonces fue una de las grandes incógnitas de la farándula. ¿Qué pasó entre el futbolista y la exesposa de Adrián Suar? Varios periodistas de espectáculos intentaron responder a la pregunta. Esta vez fue Jorge Rial el que sacó el tema a la luz e insistió por una declaración.

Griselda Siciliani, separada de Adrián Suar desde 2017, había sido involucrada sentimentalmente con Ezequiel el Pocho Lavezzi. La actriz y el futbolista nunca se vieron juntos públicamente, pero famosos faranduleros aseguran que algo tuvieron juntos. Ángel De Brito le preguntó en el Superbailando 2019 si tuvo un romance con él, pero no dio detalles y ella lo negó en aquel momento.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana introdujo en agenda el tema que fue posteriormente investigado. Jorge Rial también se interesó en el rumor. El conductor de América y el resto de los panelistas le insistieron a la actriz que confiese lo que sucedió. La actriz quiso zafar del interrogante, pero finalmente respondió: “Nunca estuve con él, es un divino”. Sin embargo, aseguró: “Jamás estuvimos, pero lo conozco”.

Luego de que Ángel De Brito hizo esa pregunta, una de las que interrogó a Griselda Siciliani fue Jorgelia Aruzzi. “El primer programa me tiró una pregunta fuerte, es verdad, pero yo no me imaginaba que podían preguntar algo así, me sorprendió”. A lo que Aruzzi retrucó: “Te sorprendió porque esa información no la tenía mucha gente”. Entre risas, la actriz contestó: “Me sorprendió porque era una pregunta”.

A mitad de este año, la panelista de Canal 9, conocida como “juariu” reveló que el Pocho Lavezzi y Griselda Siciliani se siguen en redes sociales. Pero no se dieron follow únicamente en las cuentas públicas, sino que se agregaron mutuamente en sus perfiles personales de Instagram. Otro dato que le llamó la atención a la periodista de espectáculos fue que nunca han intercambiado likes.