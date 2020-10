Cuando se anuncia a los sentenciados del Cantando 2020 no todas las parejas asisten al estudio: solo las parejas con puntuaciones más bajas están en el piso. Mientras, las que obtuvieron mejores devoluciones y tienen menos probabilidades de pasar a duelo están presentes a través de videoconferencia. En el zoom de Cinthia Fernández aparecieron sus hijas y reaccionaron de una forma épica al ver al exnovio de su mamá en televisión.

Al iniciar la videoconferencia Cinthia Fernández comentó que sus hijas están enojadas con Oscar Mediavilla. La bailarina les preguntó a las niñas: “¿Qué pasó con ese hombre?”, en referencia a Mediavilla, pero la cámara apuntó a Martín Baclini, su exnovio. A lo que Cinthia dijo “no ese es Martín”. El empresario aprovechó para saludarlas y al escuchar que es dirigía a ellas no ocultaron sus sentimientos.

“Hola, Bela, Charis, Fran, Cinthia”, dijo Martín Baclini. A lo que las niñas respondieron gritando en coro “hola Martín”. “Hola mi amor, ¿todo bien?”, le preguntó y le contesto que sí. Ángel De Brito les preguntó si les gusta como canta Baclini y una de las mellizas, que estaba abrazada a Cinthia, festejó que sí. Luego, el conductor dio a conocer el puntaje secreto que Karina le dio a la pareja de la mediática.

Karina La Princesita les dio un siete a Cinthia Fernández y Facundo Magrane, con lo que sumaron un 28 y se aseguraron una semana más en el Cantando 2020. Al que no le fue tan bien fue a Baclini, que necesitaba un once para no ir a la sentencia. Como el máximo puntaje es diez, el empresario tuvo que ir a duelo. Finalmente, el jurado decidió salvarlo, por lo que no tuvo que ir al teléfono y sigue en el programa.

Cinthia Fernández y Martín Baclini estuvieron en pareja mucho tiempo y cuando se separaron iniciaron una guerra mediática. No obstante, la bailarina contó en reiteradas ocasiones el cariño que sus hijas le tienen. Inclusive, la angelita comentó que en el debut del empresario las niñas lloraron por su baja devolución. “Se enojaron mucho con Nacha”, confesó. Nacha Guevara le puso un dos a Baclini luego de decirle que su presentación fue “horrible”.