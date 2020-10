José María Listorti dio positivo al test de coronavirus el domingo pasado. A los días su esposa también fue diagnosticada con covid-19. Durante la semana, el conductor presentó diferentes síntomas de la enfermedad: fiebre, tos, dolor muscular y pérdida de olfato, pero pudo llevarla. Este lunes el cuadro se agravó e inmediatamente tuvo que ser internado. A través de un video, contó los detalles a sus seguidores.

“Estoy internado en Los Arcos. El sábado a la noche tuve un poco de fiebre, en la mañana seguía con fiebre, así que el doctor dijo ‘no, algo pasa’”, comenzó relatando José María Listorti en una publicación de Instagram. “Así vinimos a hacer estudios, me hicieron una tomografía y análisis de sangre y dió que tengo una neumonía provocada por el covid”, contó. En el video, grabado desde el sanatorio, se lo ve con un camisón.

“Pero estoy bien, la saturación en sangre está bien, no me agito, no estoy cansado, ahora me bajó la fiebre”, aseguró. Además, destacó el trabajo del personal de salud a cargo de su recuperación. “La verdad es que estoy muy buen atendido, muchas gracias”. Luego, les dejó un mensaje a sus seguidores: “Cuidensé, no subestimemos más a la enfermedad, no piensen que no les va a tocar. Cuidensé mucho, más que nunca”, manifestó.

Desde que recibió el diagnostico que confirmaba su contagio de covid-19, José María Listorti comparte con sus seguidores los “partes”. En los videos, el humorista cuenta cómo atraviesa la enfermedad y actualiza las noticias sobre su estado de salud. Hace días que su esposa también dio positivo al test, sin embargo, por el momento, sus hijos no han presentado síntomas. El matrimonio Listorti extrema los cuidados para no contagiarlos.

Su compañera de conducción en Hay Que Ver, Denise Dumas, también sufrió coronavirus. La periodista se recuperó el día que Listorti tuvo su primer síntoma. “Nuestro plan dio resultado: si uno se contagia, queda el otro. Con José somos como un matrimonio que funciona a la perfección. Cuando yo subí mi alta al grupo, José empezó con fiebre y se contagió. Hicimos como un enroque perfecto”, dijo la conductora.