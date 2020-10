Nicole Neumann ha tenido múltiples enfrentamientos con su exnovio Fabián Cubero por asuntos de cuota alimentaria y crianza de sus hijas en común. El conflicto llegó hasta tal punto que entre los dos median abogados. Actualmente, el futbolista está en pareja con Micaela Viciconte. En los últimos días surgieron fuertes rumores acerca de que la bailarina está embaraza y Neumann se manifestó al respecto.

En su programa, Rodrigo Lussich contó que Mica Viciconte está embarazada. Ella fue recientemente eliminada del Cantando 2020 y, pese a que perdió en el teléfono, el periodista sostiene que su salida puede estar motiva por la gestación. Hasta el momento no hubo ninguna confirmación oficial por parte de los novios. Lussich asegura que la pareja tiene pensado revelarlo en el tercer mes.

Tras oír los rumores de que su exnovio será padre otra vez, Nicole Neumann dijo: “No sé nada sobre eso, no tengo idea. Mis hijas me piden un hermanito hasta a mí, se mueren por tener un hermanito, así que por ese lado estarían felices”. Asimismo, la modelo disparó contra Cubero. “Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida”, manifestó.

Si bien aseguró no saber nada más que los rumores, habló sobre la posibilidad de que el exfutbolista tenga un hijo con la excombate. “Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer. Con lo cual va a ser feliz para todos”, sostuvo. “Si estás complicado ahora, entonces me imagino que serían todas buenas noticias y sería genial”, expresó.

Fabián Cubero y Nicole Neumann estuvieron diez años juntos y tienen tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Desde que se separaron en 2018 se han enfrentado por legalmente y también en la televisión. En reiteradas ocasiones, ella expuso que él no cumple con la paternidad y no paga la cuota alimentaria que le corresponde. Recientemente lo expuso por haber dejado a las hijas solas para acompañar a Mica Viciconte al Cantando 2020.