Alex Caniggia renunció al Cantando 2020 tras un fuerte enfrentamiento con Oscar Mediavilla. Con un emotivo llanto de Melina De Piano finalizó la participación del “Emperador” en el certamen; su compañera de canto se quedó sin trabajo. Luego de la polémica noche, se manifestó en Twitter y culpó al jurado de su decisión. Además, agradeció al equipo y aseguró que lamenta su decisión.

En Los Ángeles de la Mañana, Alex Caniggia adelantó que iba a renunciar al Cantando 2020. Ante el anuncio, la producción decidió darle la oportunidad de retractarse. La condición que le pusieron para continuar en el programa era que se presente antes de las doce –horario en el que anunciaban a la pareja eliminada. Como se ausentó al duelo, la pareja fue directamente a al teléfono.

Llegó el momento de anunciar a quienes había votado el público para que “sigan cantando” –si a Alex Caniggia y Melina De Piano o a Paula trapani y Augusto Buccafusco– y seguía sin aparecer. Con el sobre en la mano, Ángel De Brito explicó que la productora había decidido eliminar al hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nanis. Finalizado el programa, Alex realizó una declaración en Twitter.

“Quiero agradecer a mi equipo y lamento mucho mi decisión pero era imposible continuar en un lugar donde el ‘jurado’ te agrede y se caga en el trabajo de todo mi equipo”, twitteó Alex Caniggia. En otro posteo, publicó el video de su compañera llorando y dijo: “Acá está el culpable daba igual ir o no así disfruta de cagarse en el trabajo de la gente”, en referencia a Oscar Mediavilla.

Melina De Piano, compañera de canto de Alex Caniggia, lloró antes de que sean eliminados. Según explicó, es cantante desde hace años y vive de trabajar en bares y boliches. De acuerdo a ella, el Cantando 2020 le dio la oportunidad de trabajar de lo que le gusta y tener un sueldo fijo por ello. Entre lágrimas le pidió al mediático que aparezca, pero nunca llegó. Sin embargo, después lo defendió.

“Para los que siguen buscando que hable mal de Alex Caniggia, eso jamás va a pasar. Ayer me conmovió su renuncia y él lo sabía, pero también evaluó no irse solo por mi trabajo. De hecho, pidió, junto a Fabi el manager, que me tengan en cuenta para otra pareja. Eso es Alex, un compañerazo”, escribió Melina De Piano y agregó: “Lo quiero, lo respeto y amé conocerlo. Fue un placer haber entrado en este team, siempre me hizo sentir su par”.