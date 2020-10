Masterchef Celebrity es el flamante reality de Telefe en el que famosos compiten en la cocina en busca de un gran premio: un millón de pesos. Los platos que los concursantes deben preparar son muy variados. A veces les toca cocinar un menú extravagante, otras uno simple. La audiencia ama al programa, que tiene buenas críticas, pero Julieta Nair Calvo notó un detalle que despertó polémica.

Desde su estreno, el reality culinario lidera el rating. El éxito de su primer día adelantó lo que se venía. Fue el debut con más audiencia de la televisión argentina en el 2020. Nunca paró de crecer y todas las noches supera por más de la mitad a su principal rival, el Cantando 2020. Muchos parecen disfrutar del certamen que recibió pocas críticas negativas. Sin embargo, Julieta Nair Calvo fue muy dura con un comentario.

«No deberían cocinar tanta carne. No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla… Podrían enseñar más opciones vegetarianas, ya que lo mira tanta gente», escribió la actriz en su cuenta oficial de Twitter. Su crítica sorprendió y fue insultada por muchos fanáticos de Masterchef Celebrity, por lo que decidió borrar su publicación.

Antes de eliminar su observación, la actriz aclaró que no era vegetariana y que iba con buena onda, pero la atacaron igual. «Y yo no soy vegetariana, eh, pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne, ya siento que no está bueno», había escrito. En ese momento también pidió que «no se enojen» y aclaró: «Es mi opinión, el programa me divierte mucho».

Masterchef Celebrity ha sido víctima de una ola de contagios de coronavirus. El primero en dar positivo al test de covid-19 fue El Polaco. Luego le siguió Vicky Xipolitakis. Finalmente, este martes Germán Martitegui anunció que también contrajo la enfermedad. Para no cortar con las graciones, la producción encontró reemplazos: Dolli Irigoyen ocupará el lugar del chef, Natalie Pérez del cumbiero y Cristian Sancho el de Vicky Xipolitakis.