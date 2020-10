Alex Caniggia se fue del Cantando 2020 por una pelea con Oscar Mediavilla. El participante y el jurado tuvieron un fuerte enfrentamiento que excedió los límites y derivó en una renuncia. El hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nanis está acostumbrado a las discusiones, pero no aguantó los insultos del productor. Al irse, lo culpó por su salida. El productor se manifestó al respecto.

“Yo no lo eché, se fue solo, por ahí se asustó. Se hubiera quedado y no solo limpiaba a todos, me limpiaba a mí también”, expresó Oscar Mediavilla. “Yo lo único que dije fue ‘andá a cagar’ y pedí disculpas 50 veces y en el momento, por Twitter, por todas las redes y acá, en el programa, y sigue hablando de lo mismo. Pedí disculpas, me metí en un lugar porque el pibe es un nenito y yo como un gil, señor grande, me metí en ese juego que no es mi juego”, agregó.

El jurado del Cantando 2020 opinó: “Era una conversación de bobos, parecíamos dos tontitos. El tema es que está bueno ser contestatario, está bueno ser así como juega él. Entonces, si bajara un par de cambios, por lo menos en la previa, no pasarse tanto de rosca”. Sin embargo, lamentó la salida de Alex Caniggia al decir: “El tipo garpaba, porque canta bien, aparte, y la piba canta súper”.

“Yo arranqué con mi buena voluntad, yo quise decirle: ‘Flaco, estamos en el prime time, sobre todo en la previa, cuando empezás a hablar, porque hay muchos pibes en la casa que nos ven’. Quise decirle eso y ahí empezó y uno se empieza a calentar. Yo soy un señor grande”, se justificó el productor, esposo de la cantante Patricia Sosa. “¿Cuál sería para mí el beneficio de enojarme con Caniggia?”, preguntó.

“Estoy un poco triste, yo pensé que iba a venir y me iba a gritar y yo hasta me había preparado”, confesó Oscar Mediavilla entre risas. No obstante, aclaró: “En realidad no quería pelearme. Fue un momento poco feliz”. Alex Caniggia no se presentó en la gala de eliminación del Cantando 2020 y la productora lo tomó como su renuncia, por lo que decidió contarlo como la pareja eliminada de la semana.