Hace una semana que un participante de Masterchef Celebrity fue diagnosticado con covid-19. Así inició una seguidilla de positivos entre integrantes del staff. No hay confirmaciones de que hayan contraído la enfermedad en el programa. Sin embargo, en este momento hay tres miembros del reality con proceso infeccioso. El coronavirus sigue complicando a la producción que no quiere detener las grabaciones.

El primero en presentar síntomas compatibles con la enfermedad de la pandemia fue El Polaco. Por tener fiebre se sometió al hisopado junto con su novia Barby Silenzi y ambos dieron covid-19 positivo. Días después llegó el turno de Vicky Xipotilakis. La Griega también fue diagnosticada con coronavirus y es otra participante que deberá ausentarse hasta recibir el alta médica.

No obstante, los casos positivos de Masterchef Celebrity no terminaron ahí. Este martes, otro integrante del staff del reality más famoso del país recibió la noticia de que también se había contagiado. El tercer infectado es Germán Martitegui, jurado del programa. El chef se había ausentado en las últimas grabaciones por enfermedad; lo que pasaba era que estaba esperando el resultado del hisopado.

“Yo tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado”, aseguró Martitegui. Respecto a su familia, sostuvo: “Desde el jueves no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando y es horrible, porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre«. Los hijos del chef tienen 18 y 13 meses.

“Yo estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca, por suerte. Uso un solo cuarto y un solo baño y no tomo contacto con nadie”, comentó el jurado de Masterchef Celebrity. Por el momento el único síntoma que tuvo es fiebre. Hasta que se recupere, será reemplazado por Dolli Irigoyen. Por otro lado, el lugar de El Polaco lo ocupará Natalie Pérez, mientras que el de Vicky Xipolitakis estará a cargo de Christian Sancho.