Como todos los martes, inició un nuevo ritmo en el Cantando 2020. Luego de la semana de “Homenajes”, llegó el turno de “Canciones de novelas de El Trece”. En la primera gala de la nueva consigna, Carmen Barbieri eligió traer al recuerdo “El Sodero de Mi Vida”. La canción de la telenovela era una de Palito Ortega y Lucía Galán. Antes de irse, Carmen Barbieri hizo una fuerte confesión.

“El Sodero de Mi Vida” fue una novela de El Trece emitida desde 2001 a 2002. Con solo una temporada el programa logró pasar a la historia de la televisión argentina. Palito Ortega y Lucía Galán son los compositores de la canción principal de la producción de Adrián Suar. El título del tema es el mismo que el de la novela. En la noche de este martes, Carmen Barbieri eligió revivir el hit en el Cantando 2020.

Luego de recibir la devolución del jurado –obtuvo 20 puntos-, la participante procedió a irse. Pero antes de retirarse mandó un saludo especial que despertó la intriga de todos. “Le mando un beso enorme. Tengo a uno que me arrastra el ala. No lo sabe nadie y se llama Sebastián. Hace mucho por mí, no paga mis cuentas, pero hace mucho por mí”, dijo la actriz y logró la curiosidad de los presentes.

“Gracias Sebas por todo lo que haces por mí, porque estás presente. Te quiero”, exclamó, con alegría, Carmen Barbieri. “Me cuida en todo sentido de la palabra, me llama todos los días para preguntar cómo me siento”, aseguró la actriz. No obstante, aclaró: “No ve el Cantando porque trabaja mucho, pero hoy lo iba a ver”. Respecto a su nuevo vínculo, comentó: “Nos conocimos por intermedio de Sandra Domínguez”.

Carmen Barbieri se había ausentado en el Cantando 2020 tras sufrir una parálisis facial. Anteriormente fue víctima de una lesión de rodilla. La actriz se tomó un mes para recuperarse y luego volvió al certamen. En la gala “Homenajes” interpretó a “El Club del Clan” y fue una de las mejores de la semana. Esta vez, en la segunda presentación desde su regreso, no le fue tan bien, pero alcanzó el puntaje necesario para estar tranquila una semana más.