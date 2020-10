En medio de su dolor, Pablo, el papá de Abigail Riquel agradeció a “los vecinos, a todo el barrio y al pueblo tucumano que se habían movilizado para que se haga Justicia”. Sin embargo, el padre de Abigail, la niña de nueve años asesinada el domingo en Villa Muñecas, aclaró que “no habrá justicia” hasta que se confirme al o los culpables del homicidio. Además, pidió que “se vayan aquellos que no ayudaron”, con referencia al Gobierno, la Policía y la Justicia.

En el móvil de “Buen Día”, el matutino de La Gaceta, el joven afirmó: “no le deseo mal a nadie. Los vecinos me ayudaron y ellos lo encontraron. La Policía no ha hecho nada. Le digo gracias a los vecinos, sino iba a seguir prófugo y podría haberle hecho daño a alguien más. Esta clase de persona no puede estar en medio del pueblo. Tiene que estar tras las rejas, cumpliendo lo que debe cumplir. No tenían que largarlo; ya estaba adentro por distintas causas (por José Guaymás) . La vida de una persona vale mucho más que la plata”.

“La Justicia tiene que cambiar. Si no lo hacen, tienen que irse todos. Que cambien, que den una solución a la gente, que estén presentes. Si alguien hace una denuncia, que la tomen. Se pueden evitar muchas muertes de niñas con la tecnología de hoy”, añadió.

El hombre contó que durante la mañana se había presentado un funcionario del Gobierno provincial para ofrecer contención. “Recién hoy viene. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando yo fui a pedirles, al igual que la gente, que por favor estén? Los votamos para que nos cuiden”, afirmó. “Tienen que cambiar también. Que no se sienten en una oficina cuando son elegidos; que se hagan presentes, que caminen por las calles. Somos abandonados por todos los gobiernos y por la Justicia. Como pueblo, tenemos que tirar para el mismo lado, como provincia, como país, para que se haga ‘justicia’.

Lo que dijo acerca del linchamiento del asesino de Abigail Riquel

El hombre dijo también que el linchamiento “no es el camino”. “Tenemos que juntarnos entre miles y miles de vecinos y hacer marchas. Por qué nosotros tenemos que hacer justicia (por mano propia). Para eso está el Gobierno, la Policía y los jueces. Lo único que tenemos que hacer es trabajar para vivir de la mejor manera con nuestras familias; que nos den trabajo digno y podamos vivir en paz”, enfatizó.

“La sociedad se está dando cuenta, el barrio, el vecino, de la clase de gobierno y de autoridad que tenemos. Por eso, actúa como actúa: sale a las calles, corta avenidas. Lo único que hace la Policía es agarrarnos a tiros”, manifestó a la vez.

Riquel se mostró en contra de la toma del terreno donde había sido hallado el cuerpo de Abigail Riquel. Aunque planteó que el Gobierno debe estar presente. “Que mande a alguien para que limpie, de iluminación para darle una buena vida a la gente. Todos somos seres humanos, por qué nos van a discriminar si vivimos en una villa. Todos trabajamos, todos somos laburantes: en el carro juntando cartón y chatarras; otros son albañiles o tienen