En el ritmo “Canciones de novelas de El Trece” del Cantando 2020, Gladys La Bomba Tucumana y su hijo, Tyago Griffo, interpretaron el tema de “Socias”. La pareja tuvo una buena performance y recibieron una positiva devolución del jurado. Además, la cantante aprovechó para actualizar su situación amorosa. Mientras, Moria Casán decidió centrar su devolución en la vestimenta de la participante.

“Socias”, protagonizada por Mercedes Morán, Nancy Dupláa y Andrea Pietra fue emitida por El Trece en 2008. La canción principal de la novela se llama “Hace frío” y es interpretada por Hilda Lizarazu. Gladys La Bomba Tucumana y Tyago Griffo eligieron ese tema para su nueva presentación en el Cantando 2020. El hombre de la pareja fue elogiado por su voz, en tanto, la mujer recibió un atrevido comentario por su ropa.

Moria Casán expresó: “Me impresiona el cambio de imagen que ha tenido La Bomba”. La vedette se dirigió a ella y le dijo: “Estás para la zona roja, mi amor. Estás queriendo guerra, batalla, Gladys. Tenés ganas de ensabanarte. Me da como que estás caliente por primera vez porque te noto que sos anorgásmica. Ahora te noto caliente que ya no estás con tu novio. Ese novio te la bajaba”.

Gladys le respondió: “No hablemos de esa gente oscura. Ahora estoy rodeada de gente luminosa. ¿No saben lo del director? Cuando estuve en Mujeres, el director me tiró toda la onda, me ponchaba todo el tiempo la boca y esta zona del busto. Y me mandó unos mensajitos que yo le respondí. Se llama Pupito y yo le beboteo». Moria Casán le contestó diciendo que deberían hacer una película juntos con el director.

El resto de las devoluciones fueron buenas para la pareja. “Tyago, muy bien. Esta canción te va bien, porque es más rockera. En cambio, de Gladys no es su fuerte. Empezó raro, pero después mejoró. Fue desparejo, entró por momentos al tema y por otros se iba. Todos los géneros tienen su secreto y no siempre se revelan en seguida. Ese es el desafío del programa. Estuvo bien, pero no brillante”, dijo Nacha Guevara y les dio a conocer su nota: un 7.

Por su parte, Karina, quien les puso un 8, sostuvo: “Los vi entrando con mucha energía, sin pelearse, eso transmite algo feo. Fue la noche de Tyago, que la canción le quedó hermosa”. Por su parte, Oscar Mediavilla, cuyo voto es secreto, expresó: “Fue una actuación agradable y ojalá todas fueran así. Estuvieron los dos bien, la voz raspada de Gladys estuvo muy bien y estuvo afinada”.