Un reconocido periodista anunció que Mica Viciconte espera un hijo con Fabián Cubero. El rumor se extendió rápidamente y llegó hasta los oídos de Nicole Neumann, quien no lo tomó muy bien. En un móvil, la modelo criticó al ex futbolista por el supuesto embarazo de su novia. La excombate no se quedó callada y salió al cruce de su rival. También habló acerca de los comentarios que circulan sobre ella y su pareja.

“Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida”, dijo Nicole Neumann cuando le consultaron qué pensaba sobre la posibilidad de que Fabián Cubero sea padre de nuevo. “Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada”, agregó. La modelo y el exfutbolista tienen tres hijas juntos y afrontan problemas legales por la cuota alimentaria y crianza de ellas.

Enojada por los comentarios de Nicole Neumann en contra de su novio, Mica Viciconte le respondió: «Te hablo de mi, un hijo no hay que consultárselo a nadie. Me parece que es amor y es la vida de Fabián y mía”. En esta línea, la bailarina aseguró: “Es un excelente padre. Si tengo que tener un hijo con alguien uno ve esas cosas como mujer y estaría muy tranquila si fuera con él porque se cómo es».

Por otro lado, la flamante panelista de Pampita Online se refirió a los rumores de su embarazo. “Siempre me preguntan si estoy embarazada, pero la verdad es que no”, aclaró Mica Viciconte. “Aparte tenés que esperar tres meses, o sea que, si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad”, bromeó la mediática. Sin embargo, aclaró: “Tengo ganas de ser madre”.

El periodista Rodrigo Lussich fue el encargado de introducir el rumor en el mundo del espectáculo. “Ellos van a decir que no y sin embargo sus seres queridos afirman que quieren esperar tres meses para confirmar esta noticia. ¿Estarán embarazados? Estamos hablando de Micaela Viciconte y el Poroto Cubero”, expresó. Además, sostuvo que Mica “forzó su salida del Cantando 2020 porque tiene terror al contagio de covid-19”.