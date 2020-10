Wanda Nara está viviendo en París; se mudó a Europa con sus hijos cuando su novio, Mauro Icardi, firmó con el Paris Saint Germain. Junto a su familia, disfruta de una vida de lujos que acostumbra a compartir con sus seguidores. Los posteos de la mediática suelen ser objetos y lugares extravagantes. Sin embargo, sorprendió con unas historias en las que se mostró haciendo una actividad cotidiana.

En la familia tienen un especial afecto por las mascotas, los acompañan varios perros que viven en la gran casa. Por esto, Wanda Nara quiso sorprender a Mauro Icardi bañando a uno de los perros –eligió al más pequeño de todos-. La esposa del jugador de fútbol preparó el lujoso baño para uno de los chihuahuas que tienen y procedió al lavado. Todo parecía ir bien hasta que se dio cuenta que cometió una equivocación.

“Queriéndome hacer la mamá perfecta, bañé a Junior…”, comenzó contando Wanda en una historia de Instagram. Antes de seguir su relato hizo una aclaración que era un adelanto de lo que iba a mostrar. “Con lo meticuloso que es Mauro con sus chihuahuas”, escribió la empresaria. Sin dar más rodeos, mostró el resultado de su trabajo. “Miren como quedó”, publicó junto a una foto del perrito.

“Creo que me equivoqué de shampoo”, consideró Wanda Nara al tiempo que mostraba al chihuahua con los pelos parados y desprolijos. Pero la historia no finalizó ahí. Poco conforme con su lavado, tomó una solución simple y rápida. Para compartir con sus fans la resolución del problema, ella también decidió aparecer en la foto. “Así no se nota”, aseguró. ¿Qué hizo para ocultar su error? Le puso un buzo con capucha.

El chihuahua que fue víctima de las manos de Wanda Nara se llama Junior. Se sumó a los Icardi cuando aún era un cachorro y ellos todavía vivían en Milán. Desde hace tres años que los acompaña. Contando a las mascotas, la familia está integrada por diez miembros: Mauro, Wanda, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca, Isabella, el bulldog francés Louis y el mastín italiano Tano y el chihuahua Junior.